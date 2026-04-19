이부진 아들, 수능 한개 틀리고 서울대行..한승연 "이게 가능한가"

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[스포츠조선 정유나 기자] 카라 출신 배우 한승연이 이부진 아들의 수능 성적을 듣고 놀란다.

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오늘(19일) 밤 9시 방송되는 TV CHOSUN '모던인물사 미스터.리'(이하 '미스터.리')에서 MC 이경규가 이부진과 소개팅했다는(?) 충격적인 사실을 고백한다.

이번 주 '미스터.리'는 재계의 여성 리더들을 조명한다. 주제에 걸맞게 홍일점 MC 한승연이 메인 MC 이경규의 센터 자리에 욕심을 보이며 "호시탐탐 선배님의 자리를 노려보도록 하겠습니다!" 말하자, 이경규는 "독기가 대단하다"며 긴장한 듯한 모습으로 웃음을 자아냈다.

이어서 최근 대한민국에서 가장 핫한 재벌가 여인들의 이야기가 펼쳐졌다. 삼성가 홍라희 관장, 신세계그룹 이명희 명예회장과 정유경 회장, 아이돌 그룹 '올데이 프로젝트'에서 활약 중인 정유경 회장의 딸 애니, SK그룹 최태원 회장의 딸 최민정까지 화려한 라인업에 한승연은 "명불허전 핫한 언니들"이라며 감탄한다.

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특히 '여성들의 워너비' 이부진 신라호텔 사장의 일대기에 주목한다. 故 이건희 회장이 아낀 그녀는 승부사 기질로 '리틀 이건희'로 불리고 있다. 이부진 사장의 대학 시절 소개팅 일화를 듣던 이경규는 "나도 이부진이랑 미팅했는데!"라는 발언으로 궁금증을 자아냈는데, 알고 보니 동명이인이었던 걸로 밝혀져 모두의 야유를 받았다. 그런가 하면, 이부진 사장의 아들이 최근 수능에서 한 개 틀리고 서울대에 입학했다는 이야기에 한승연은 "이게 가능한 일인가요?"라며 놀라워했다.

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현대그룹을 이끄는 '철의 여인' 현정은 회장의 이야기도 전해진다. 故 정주영 회장이 직접 며느릿감으로 점찍은 현정의 회장은 남편 故정몽헌 회장과 사별 후 두 달 만에 기업 오너 자리에 올랐다. 현정은 회장이 현대그룹의 오랜 숙원인 대북사업을 이어간 이야기도 공개된다.

이종선 이미지 컨설턴트와 함께한 재계 여성 리더들의 이야기는 오늘(19일) 밤 9시 TV CHOSUN <모던인물사 미스터.리>에서 확인할 수 있다.

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jyn2011@sportschosun.com