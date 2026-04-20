SM,역시 K팝의 근간…김지원 CRO·최정민 CGO, 美 빌보드 '위민 인 뮤직' 2년 연속 선정

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[스포츠조선 백지은 기자] SM엔터테인먼트(이하 SM) 김지원 CRO(Chief Relations Officer)와 최정민 CGO(Chief Global Officer)가 미국 '빌보드 위민 인 뮤직 2026 (Billboard Women in Music 2026)' 수상자로 선정됐다.

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미국 빌보드는 17일(이하 현지시각) 공식 홈페이지를 통해 '2026 빌보드 위민 인 뮤직' 수상자를 발표했으며, SM의 김지원 CRO(Chief Relations Officer)와 최정민 CGO(Chief Global Officer)가 '레이블·유통·아티스트 서비스(Labels, Distributors, and Artist Services)' 부문에 나란히 이름을 올렸다.

'빌보드 위민 인 뮤직'은 혁신과 변화를 이끌며 음악의 미래를 개척하고, 한 해 동안 음악 산업에 큰 영향을 미친 여성 아티스트, 크리에이터, 프로듀서, 경영진 등을 선정해 발표한다.

2025년에는 김지원 CRO와 최정민 CGO와 함께 에스파(aespa)가 '올해의 그룹(Group of the Year)' 수상자로 선정되며 나란히 이름을 올렸다. 특히 김지원 CRO와 최정민 CGO는 지난해에 이어 올해도 수상자 명단에 포함되며 2년 연속 선정이라는 성과를 기록, SM의 글로벌 영향력을 다시 한번 입증했다.

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김지원 CRO는 2000년대부터 SM 아티스트 및 기업의 대외 홍보와 마케팅 전략을 수립해온 PR 전문가로 전략적 미디어 플래닝과 전방위적 커뮤니케이션을 통해 아티스트와 기업의 가치를 높이는데 중추적 역할을 하고 있으며, K-pop이 글로벌 시장에서 대표적인 문화로 자리잡을 수 있도록 국내외 언론을 통해 인지도를 제고하고 브랜드 이미지를 구축했다.

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또한 최정민 CGO는 미주, 유럽, 아시아 등 다양한 해외 시장에서 아티스트 및 기업의 브랜딩과 비즈니스를 담당하며 글로벌 전문가로서 역량을 발휘, 각 지역의 법인 및 협력사와의 유기적인 파트너십을 통해 적극적으로 현지 프로모션을 전개해 비즈니스는 물론 글로벌 팬덤 확장에 기여하는 등 K-pop의 선두주자로서 SM의 입지를 더욱 공고히 다져가고 있다.

SM엔터테인먼트는 올해 1월 'SM NEXT 3.0'을 공개하고, 창립 30주년 이후의 회사 운영 방향과 중장기 비전을 제시한 바 있다. 해당 전략은 기존 'SM 3.0'을 기반으로 아티스트 중심의 '멀티 크리에이티브' 제작 체계 도입, 글로벌 IP 확장, AI 기반 제작 시스템 고도화 등을 통해 지속 가능한 성장 구조를 구축하는 데 초점을 맞추고 있다.

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'빌보드 위민 인 뮤직 2026'은 29일 미국 로스앤젤레스 할리우드 팔라디움에서 개최될 예정이다.

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백지은 기자 silk781220@sportschosun.com