"버릇없는 후배 없다" 논란의 원태인 욕설과 강민호 해명, '내분' 아닌 세가지 정황, 그러면 LG는?

19일 대구 경기 . 사진제공=삼성 라이온즈

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[스포츠조선 정현석 기자]삼성 라이온즈의 '최고참 포수' 강민호(41)가 팀 에이스 원태인(26)을 둘러싼 태도 논란에 대해 직접 해명에 나섰다.

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마운드 위에서 나온 돌발 행동이 선·후배 간의 내분으로 비치는 것을 막기 위한 베테랑의 발 빠른 대처다.

논란은 지난 19일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 LG 트윈스와의 경기 도중 발생했다. 0-0으로 팽팽하던 4회초, 원태인은 오지환, 천성호, 박동원에게 3연속 적시타를 허용하며 흔들렸다.

이어진 1사 2, 3루 상황에서 좌타자 이영빈이 바깥쪽 체인지업을 억지로 끌어 2루쪽 땅볼을 굴렸다. 전진수비하던 2루수 류지혁이 잡았지만, 발 빠른 3루주자 천성호를 홈에서 태그아웃시키기는 무리라고 판단해 1루에 던져 타자주자만 잡아냈다. 추가 실점으로 0-4가 되는 순간, 1루를 향해 커버를 가던 원태인이 순간 화를 참지 못했다. 근처에 있던 선배 류지혁에게 불만을 표시하고 욕설을 내뱉는 듯한 장면이 중계 화면에 포착됐다.

19일 대구 경기 원태인. 사진제공=삼성 라이온즈

이 장면이 일부 영상에 '홈에 던지지 않은 류지혁에 대한 불만'을 기정사실화 하는 제목과 함께 '편집'됐고, 순식간에 팬들 사이에 '에이스가 선배 야수에게 예의 없는 행동을 한 것이 아니냐'는 비판이 제기되며 논란은 크게 확산됐다.

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사태가 심각해지자 주장 구자욱이 부상으로 1군에 없는 가운데, 고참 강민호가 SNS를 통해 해명에 나섰다.

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강민호는 "태인이가 보인 행동은 LG 3루 베이스 코치의 모션이 너무 커서 집중에 방해되는 부분을 류지혁에게 하소연하는 과정에서 나온 모습이었다"고 했다. 이어 "저희 삼성 라이온즈에는 버릇없는 후배는 단 한 명도 없다"며, '내분'이 아님을 강조했다.

1루 커버를 들어가고 있는 원태인. 3루주자 위치를 확인할 수 없는 자세였다. 출처=중계화면

강민호의 해명 처럼 이번 논란이 팀 내 갈등이 아니라는 증거는 비교적 명확하다.

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첫째, 당시 원태인은 홈 승부 여부를 판단할 수 있는 위치가 아니었다.

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1루에 커버를 가느라 등을 돌리고 있어 3루주자 상황을 볼 수 없었다. 야수를 탓한 것이 아니라 잇단 실점 속 예민해진 본인 상태 속에 신경 쓰이게 하는 상대 팀 코치 등 주변 상황에 대한 짜증 섞인 반응에 가깝다.

둘째, 손가락의 방향도 홈이 아니었다.

원태인의 왼 손이 향한 곳은 홈 플레이트가 아닌 3루 쪽이었다. 이는 강민호의 설명대로 3루 코치의 움직임을 지적했음을 뒷받침 한다.

불만을 터뜨리는 원태인의 왼손은 홈이 아닌 3루를 향해 있다. 출처=중계화면

셋째, 경기 후 LG 주장인 박해민의 요청으로 면담까지 했다.

원태인의 설명을 들은 박해민은 상황 파악에 나섰다. 만약 원태인과 류지혁 간 문제였다면 삼성 내부의 일일 뿐이다. 아무리 이전에 친했던 동료 선후배였더라도 상대 팀 주장이 '공식적으로' 나설 상황은 아니었다.

결국 이번 사건은 실점이 반복되는 긴박한 상황에서 나온 에이스의 살짝 과했던 승부욕이 빚은 해프닝이었다. 원태인은 이날 4⅔이닝 4실점으로 아쉽게 마운드를 내려가며 패전투수가 됐다.

시즌 전 부상으로 개막 후 합류해 이닝을 늘려가고 있는 상황. 에이스로서 치열한 선두 싸움을 벌이고 있는 팀에 도움을 주지 못하고 있는데 대한 스트레스가 외부 요인에 의해 폭발한 듯한 정황이다.

사실과 달리 기정사실화 된 '내분 논란'은 강민호의 해명으로 일단락 되는 분위기.

다만, 강민호의 해명대로 LG를 향한 불만이었다면 또 다른 측면에서 새로운 논란이 될 수 있는 여지가 있다.

정현석 기자 hschung@sportschosun.com