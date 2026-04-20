'최고의 신인' 코르티스, 오늘(20일) 전격 컴백…더블 밀리언셀러 정조준

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[스포츠조선 백지은 기자] '최고의 신인' 코르티스가 돌아온다.

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코르티스(마틴, 제임스, 주훈, 성현, 건호)는 20일 오후 6시 신곡 '레드레드' 음원과 뮤직비디오를 공개한다. 5월 4일 정식 발매될 신보 '그린그린'의 타이틀곡을 먼저 선보이고 본격적인 컴백 활동을 시작한다.

'레드레드'는 팀이 추구하는 방향을 '그린', 멀리하는 것을 '레드'에 빗대어 풀어낸 노래다. 멤버들의 아이디어에서 시작된 곡의 소재와 개성 있는 가사가 매력 포인트다. 사운드도 신선하다. 투박한 전자음과 반복적이고 캐치한 비트, 중독성 있는 멜로디가 귀에 꽂힌다. 특정 장르로 규정할 수 없는 날것의 생생한 질감이 돋보인다.

코르티스는 데뷔 음반에 이어 이번에도 음악, 영상, 안무 등 콘텐츠 전반을 공동 창작해 '영 크리에이터 크루'의 면모를 뚜렷하게 드러낸다. 멤버 전원이 '레드레드'의 크레디트에 이름을 올렸다. 이들은 미국 로스앤젤레스에서 송 캠프를 열고 미니 2집을 작업했다. 작사, 작곡뿐만 아니라 뮤직비디오, 퍼포먼스, 앨범 포토 제작에도 하나하나 의견을 내 진정성을 더했다. 그래서 '레드레드'는 코르티스의 취향과 방향을 탐색하는 여정의 시작점과도 같은 곡이다.

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지난해 8월 데뷔 후 '최고의 신인'으로 불린 이들의 컴백에는 많은 이목이 쏠려 있다. 미니 1집 '컬러 아웃사이드 더 라인스'는 4월 4일 써클차트 기준 누적 판매량 206만 9663장으로 K-팝 역대 데뷔 앨범의 최다 판매량을 기록했다. 신보의 예약판매 추이도 '더블 밀리언셀러'를 겨냥한다. 유통사 YG플러스와 유니버설 레코드(Universal Records)에 따르면, 미니 2집 선주문량은 4월 16일 기준 202만 4836장에 달했다.

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코르티스는 20일 오후 8시 서울 예스24 라이브홀에서 '릴리즈 파티'를 열고 신곡 퍼포먼스를 최초 공개한다. 릴리즈 파티는 앨범 발매일인 5월 4일에도 한 차례 더 개최될 예정이다. 이 밖에도 음악방송 출연 등 활발한 활동을 펼친다.

백지은 기자 silk781220@sportschosun.com