김영희, ♥윤승열 제보 영상에 당황…박민철 변호사 "'이숙캠' 출연 가능" ('말자쇼')

사진 제공=KBS

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[스포츠조선 안소윤 기자] 톱스타 이혼 전문 박민철 변호사가 '말자쇼' MC 김영희와 윤승열 부부 관계를 진단한다.

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20일 방송하는 KBS2 '말자쇼'는 부부 특집으로 꾸며진다. 이날 게스트로는 '이혼숙려캠프' 박민철 변호사와 '김영희 남편' 윤승열이 출격한다.

22년 차 변호사 박민철은 "표정, 말투, 말버릇만 봐도 이혼 가능성이 보인다"며 "김영희, 정범균에게도 그 가능성이 조금 보인다"고 농담을 던져 웃음을 자아낸다. 그러면서 옆자리에 앉은 윤승열을 가리키며 "'말자 할매'보다 조금 더 가능성이 보인다"고 말해 김영희를 어리둥절하게 만든다.

김영희는 윤승열을 향해 "변호사님 말씀이 맞느냐"면서 자기 몰래 이혼을 준비하고 있냐고 추궁한다. 김영희의 질문에 윤승열은 어떻게 대답했을지 궁금증을 자극한다.

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박민철은 '톡 이혼', '엑셀 이혼' 등 달라진 이혼 풍토를 전한다. 그는 "요즘에는 부부싸움을 많이 하든 적게 하든 이혼하고 별로 상관이 없다"며 "누군가는 이혼을 준비하고 있다고 생각하면 된다"고 말한다. 또한 이혼할 때 재산 분할의 기준, 특이했던 이혼 사유 등 이혼과 관련한 다양한 상식들을 전하고, '말자쇼' 한정 무료 상담을 예고한다.

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'김영희 남편' 윤승열은 그동안 '말자쇼'를 보면서 불편한 내용이 있었다며 제보 영상을 준비하고, 김영희는 남편의 깜짝 폭로에 당황한다. 과연 윤승열이 반박하고 싶었던 내용은 무엇이었을지 관심이 쏠리는 가운데, 두 사람의 이야기를 듣던 박민철은 "'이혼숙려캠프'에 출연할 수 있을 정도"라고 말한다. 박민철은 두 사람 중 누구의 손을 들어줄지 기대를 모은다.

한편, KBS2 '말자쇼'는 20일 월요일 오후 9시 30분 방송된다.

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안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com