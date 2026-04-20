이영지, 눈밑지 후 미모 ‘확’ 달라졌다..“성형 권하는 것 아냐. 처음이자 마지막”

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[스포츠조선 박아람 기자] 래퍼 이영지가 최근 눈 성형 사실을 직접 밝혀 화제를 모았다.

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이영지는 지난 19일 인천 인스파이어 아레나에서 열린 세븐틴 멤버 도겸과 승관의 유닛 공연 'DxS [소야곡] ON STAGE'에 게스트로 등장했다.

이날 그는 선글라스를 착용한 채 무대에 올라 부석순의 '파이팅해야지'를 함께 선보이며 공연 분위기를 한층 끌어올렸다.

공연 중 그는 선글라스를 쓴 이유에 대해 "무례하게 보일까 봐 걱정돼서 말씀드린다"며 "며칠 전 눈 밑 지방 재배치 수술을 받았다"고 솔직히 털어놨다.

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예상치 못한 발언에 도겸과 승관이 놀란 반응을 보이자, 이영지는 "이해해줘서 고맙다"고 말하며 웃음으로 상황을 정리했다.

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이후 팬들과의 소통에서도 그는 같은 사실을 다시 언급했다. "성형을 권하는 것처럼 비칠까 봐 고민했지만, 솔직하게 밝히기로 했다"며 "4년 동안 고민 끝에 내린 결정"이라고 설명했다.

또 "피곤하지 않은데도 피곤해 보인다는 말을 자주 들어 스트레스였다"며 수술을 결심한 배경을 전했다.

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마지막으로 그는 "이번이 처음이자 마지막 성형"이라며 "앞으로는 더 이상 하지 않을 것"이라고 덧붙였다.

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tokkig@sportschosun.com