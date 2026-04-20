[전문] ‘서유리와 이혼’ 최병길 PD 생활고 고백 “통신비도 못 내…네거티브 멈춰달라”

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[스포츠조선 조민정 기자] 최병길 PD가 전처 서유리와의 공개 갈등이 격화된 가운데, 생활고를 호소하며 추가 입장을 밝혔다.

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최병길은 20일 자신의 SNS를 통해 "서유리 님께 띄우는 글"이라며 장문의 글을 게재했다. 그는 "합의금을 드리고 싶지만 현재 수입이 없는 상태라 지급이 어렵다"고 털어놓으며 사실상 경제적 어려움을 인정했다.

이어 "이 업계는 이미지와 평판이 전부"라며 "서로를 향한 네거티브는 누구에게도 도움이 되지 않는다"고 강조했다. 그러면서 "하루빨리 일을 성사시켜 합의금을 드리고 싶은 마음뿐"이라고 덧붙였다.

앞서 최병길은 이혼 당시 오갔던 협의 문서를 공개하며 논란의 불씨를 키웠다. 해당 문서에는 서유리를 드라마 주조연급 이상으로 출연시키고 해외 페스티벌 참여까지 포함된 내용이 담겨 있었던 것으로 알려졌다. 그는 이를 두고 "현실적으로 불가능한 조건이었다"며 추가 금액을 얹어 협의를 마쳤다고 주장했다.

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하지만 서유리는 즉각 반박에 나섰다. 그는 "해당 내용은 협의안일 뿐 최종 합의서가 아니다"라며 "돈도 제대로 갚지 않은 상황에서 6000만 원을 더 얹어줬다고 주장하는 건 납득하기 어렵다"고 강하게 비판했다. 이어 "감독보다 마케팅을 하라"며 공개적으로 저격하며 갈등은 더욱 격화됐다.

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이후 최병길은 서유리의 연락을 차단한 사실도 밝혔다. 그는 "변호사를 통해 연락해달라고 수차례 요청했지만 지켜지지 않았다"며 "현재 통신비조차 낼 형편이 아니어서 전화도 끊긴 상태"라고 전했다. 다만 "잠적할 생각은 없다"고 선을 그었다.

끝으로 그는 "능력이 부족한 제가 다시 일어설 수 있도록 응원까지는 아니더라도 더 이상의 공격은 멈춰주길 바란다"고 호소했다.

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한편 최병길은 '에덴의 동쪽', '호텔킹', '앵그리맘', '미씽나인' 등을 연출한 PD로, 이후 스튜디오드래곤 소속으로 활동하며 '하이클래스', '타로: 일곱 장의 이야기' 등을 선보였다.

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다음은 최병길 PD 글 전문

서유리님께 띄우는 글

저는 합의문을 쓴 뒤 합의금을 주겠다는 제 의사를 단 한번도 번복한 적이 없습니다. 다만 아직까지도 제 능력 부족으로 수입을 만들지 못하기에 드리지 못하는 것 뿐입니다.

누구보다 잘 아시겠지만, 이 업계는 정말 이미지와 평판으로 좌우되는 곳입니다. 서로를 향한 네거티브는 좋을 것이 없습니다.

저도 빨리 좋은 일을 성사 시켜서 무엇보다 빨리 합의금을 지급 드리고 싶은 마음 뿐입니다.

연락처를 차단했던 이유는 변호사를 통해 연락 주시라고 번번히 말씀드렸지만 그걸 어기셨기 때문입니다. 현재 통신비를 낼 형편 조차 못되어 전화는 끊겼지만 번호는 아직 그대로이고 혹시 번호가 바뀌더라도 잠수를 탈 생각은 없습니다.

그러니 부디 저에 대한 네거티브는 조금 거두시고 능력 부족인 제가 조금이라도 시장에서 다시 일어나서 합의금을 드릴 수 있도록 응원까진 아니더라도 그냥 내버려라도 둬주시면 안될까요. 제발 부탁드립니다.

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com