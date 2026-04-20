김나영, 3500만원 테이블 '플렉스' 직전…가격 듣고 정적 "♥마이큐 말 없어졌다" ('노필터티비')

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[스포츠조선 정안지 기자]김나영이 여행 중 예쁜 테이블을 발견했지만, 3,500만 원이라는 예상치 못한 가격에 현실로 돌아오는 모습이 웃음을 안겼다.

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지난 19일 유튜브 채널 '김나영의 nofilterTV(노필터티비)'에는 "나영이네 완전체 봄방학 맞이 상하이 여행. 먹고 또 먹고"라는 제목의 영상이 게재됐다.

영상 속에는 김나영, 마이큐 부부는 두 아들의 봄방학을 맞이해 상하이로 여행을 떠난 가운데 감각적인 가구와 공간으로 유명한 매장을 찾았다.

이동 중 김나영은 "가구 같은 것도 있고 공간이 되게 예쁘다고 한다. 엄마 너무 가보고 싶었다"라며 기대감을 드러냈지만, 아이들은 절규해 웃음을 안겼다.

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잠시 후 매장에 도착한 김나영은 감각적인 인테리어와 다양한 가구들을 둘러보며 "너무 아름답다"라면서 눈을 떼지 못했다.

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그러던 중 김나영의 시선을 사로잡은 운명의 테이블이 등장했다. 김나영은 "어머나 세상에 너무 예쁘다. 딱 우리 가족이 앉으면 될 것 같다"라면서 단번에 마음을 빼앗겼고, 마이큐도 "진짜 예쁘다"라고 했다.

이어 김나영은 "너무 귀엽다. 배송하고 싶다. 우리 집이랑 너무 잘 어울릴 것 같다"면서 "가격도 안 물어보고 배송 물어보러 갔다"라며 가격도 확인하지 않은 채 곧바로 배송 가능 여부부터 물어보는 직전 행동을 보였다.

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이어 배송된다는 말에 환하게 웃던 김나영은 "근데 저거 얼마냐"라면서 뒤늦게 가격을 확인, 무려 3,500만 원이었다. 가격을 들은 마이큐는 아무 말 없이 휴대폰만 응시했고, 김나영은 그런 남편을 향해 "왜 말이 없어졌냐"라고 물어 웃음을 자아냈다.

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anjee85@sportschosun.com