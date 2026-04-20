스타강사 김미경, 긴머리 변신 위해 15kg 감량 “60대에 레깅스 입고 다녀”

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[스포츠조선 이게은기자] 스타 강사 김미경이 딸의 한마디에 15kg나 감량했다고 밝혔다.

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20일 'MKTV 김미경TV' 채널에는 '평생 숏 컷 김미경이 환갑 넘어 머리 기른 진짜 이유'라는 제목의 영상이 공개됐다.

김미경은 자신의 영상 댓글을 보면 "왜 머리를 기르냐", "짧은 머리가 낫다" 등의 반응이 많다면서, "특히 60살이 넘으면 다들 머리를 자른다는 말이 기억에 남는다. 우악스러운 나이라, 긴 머리는 안 어울린다는 뜻인 것 같다"라며 씁쓸해했다.

34년간 강의를 하며 숏컷을 유지해온 그는, 환갑 때 딸이 건넨 생일 편지를 계기로 마음에 변화가 생겼다고 전했다. 김미경은 "딸은 저의 숏컷이 헬멧 쓰고 돈 벌러 나가는 머리처럼 보였다더라. 억척스럽게 돈 번 머리의 상징이었던 거다. 딸은 '이제 여유 있게 살아도 되니 머리를 길러라. 그 머리는 어떤 모자도 안 어울린다'라고 했다"라고 설명했다.

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또 김미경은 당시 몸무게가 70kg대 중반, 혈압은 180, 중증 지방간 상태였다고 전했다. 이어 "옷 사이즈는 77이였는데 어떤 77사이즈의 옷은 작더라. 근데 무슨 머리를 기르나. 딸에게 동기부여를 받아, 긴 머리가 어울리도록 살을 빼야겠다고 다짐했다"라고 말했다. 그 후 김미경은 15kg나 감량했다고. 그는 "외모가 달라지니 내면도 엄청 달라졌다"라며 체력도 좋아졌다고 전했다.

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김미경은 "체력은 누워서 만들 수 없다. 아침에 레깅스를 입고 잠바 하나 걸치고 나간다. 걸으면서 이 리듬을 유지하자고 다짐했다"라고 강조했다.

joyjoy90@sportschosun.com