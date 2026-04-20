탑, 빅뱅 탈퇴 후 데뷔 20주년 심경..."내 삶에 더 이상의 드라마 없길"

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[스포츠조선 정안지 기자]아티스트 T.O.P(최승현)이 글로벌 패션 매거진 WWD 코리아의 5월호 커버를 통해 한층 깊어진 눈빛과 여유로운 아우라를 드러냈다.

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그의 새 앨범 타이틀인 '다중관점(ANOTHER DIMENSION)'에서 영감을 받은 이번 화보에서 T.O.P는 '관찰의 대상'과 '관찰의 주체'를 넘나드는 피사체로 감도 높은 비주얼을 완성했다. 다소 추상적인 콘셉트마저 특유의 카리스마와 절제미로 완벽하게 극대화했다.

화보와 함께 진행한 인터뷰에서 T.O.P는 데뷔 20주년을 맞이한 소회와 함께 그가 지향하는 삶의 태도를 진솔하게 전했다. 그는 "30대를 지나며 자아를 대면하는 단계를 넘어 그 자아를 비워내는 시간에 집중하고 있다"며 "무언가를 고수하려는 집착보다 비워낸 자리를 세상을 향해 배우려는 태도로 채우려 노력한다"고 성숙해진 내면세계를 드러냈다.

또한 그는 평소 예술 전반에 깊은 조예를 가진 만큼, 자신의 삶을 예술 사조에 비유하기도 했다. T.O.P는 "초현실주의적인 인생을 살아왔지만, 늘 지향하는 점은 미니멀리즘"이라며 "내 삶에 더 이상의 '드라마'가 없길 원한다. 곁에 있는 사람들이 나를 보며 안심할 수 있는 든든한 존재가 되고 싶다"며 한층 단단해진 마음가짐을 내비쳤다.

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이번 화보 인터뷰에는 앨범 제작 비하인드부터 팬들이 궁금해하는 MBTI, 팬송으로 수록한 '꼬깔코온'의 의미, 향후 공연 계획 등 소소한 근황부터 앞으로 펼쳐질 예술적 행보에 이르기까지 다채로운 이야기가 담겼다.

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한층 평온해진 모습으로 돌아온 T.O.P의 감도 높은 화보 컷과 깊이 있는 인터뷰 전문은 WWD 코리아 5월호와 공식 홈페이지, 그리고 SNS 채널을 통해 만나볼 수 있다.

anjee85@sportschosun.com