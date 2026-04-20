박준금, 30년째 43kg 유지 비결 "운동 절대 안해, 1일1식도 절식"

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[스포츠조선 김소희 기자] 배우 박준금이 30년째 몸무게 43kg를 유지하고 있는 비결을 솔직하게 공개했다.

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최근 유튜브 채널 '박준금 Magazine JUNGUM'에는 "안젤리나's 고민상담소 2탄 [매거진 준금]"이라는 제목의 영상이 게재됐다.

이날 박준금은 다이어트가 고민이라는 팬의 사연에 "평생 숙제는 다이어트"라며 "저는 운동 절대 안 한다"고 단호하게 말했다.

이어 그는 "1일 1식도 많이 먹으면 찐다. 1식을 네 끼 정도 먹는 것만큼 먹으면 당연히 찐다. 라면 네 봉지를 먹으면 당연히 찐다"며 "코끼리뿐만 아니라 푸바오도 풀만 먹어도 찌지 않냐"고 비유해 웃음을 자아냈다.

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또한 "PT나 필라테스는 당연히 도움된다. 하지만 제가 무용과를 나왔는데 아침부터 뛰고 무용 연습하고 점심 먹고 저녁까지 또 뛰었다. 그런데도 살이 찐다"며 "밥맛이 좋아진다. 그러니까 튼튼한 돼지가 된다"고 말해 폭소를 유발했다.

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박준금은 "PT나 필라테스 당연히 좋다. 하지만 그것만 가지고는 살이 안 빠진다"며 "운동도 하지만 절식해야 한다. 나처럼 운동하기 싫으면 무조건 절식하라"고 강조했다.

이어 "그만큼 날씬한 게 어렵기 때문에 예쁘다고 하는 것"이라며 "무조건 절식하라"고 다시 한 번 조언했다.

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한편 박준금은 과거에도 30년째 몸무게 43kg을 유지 중이라 밝히며, 몸매 관리 비결로 1일 1식을 꼽은 바 있다.

김소희 기자 yaqqol@sportschosun.com