박지민, 공개열애 두달 만에 결별 "바람 핀 거 보자마자 컷, 미련 없다"

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[스포츠조선 김소희 기자] 가수 제이미(본명 박지민)이 과거 공개 연애와 결별을 둘러싼 일화를 언급하며 솔직한 심경을 털어놨다.

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19일 유튜브 채널 '대니초'에는 "K팝스타 1등 박지민이었던 보컬리스트 [털보는낮술중] EP.151"이라는 제목의 영상이 공개됐다.

영상에서 제이미는 "인터넷에서 어떤 기억이 사라졌으면 좋겠냐"는 질문에 "제가 공개연애를 했었다"고 조심스럽게 입을 열었다.

이어 당시 공개 연애를 결심하게 된 계기에 대해 "20대니까 공개연애를 하고 싶었다. 항상 숨기고 데이트도 집에서만 했다. 그런데 회사도 나오고 자유로워지고, 불타는 20대라서 공개연애를 했다"고 밝혔다. 다만 그는 "근데 아무것도 안 남고 그냥 불타버렸다. 지금 생각하면 후회된다"고 솔직하게 털어놨다.

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결별 사유에 대한 언급도 이어졌다. 그는 "그게 사실이냐는 질문을 많이 받았다"며 "그걸 얘기한 게 이불킥이다. 그냥 쿨하게 헤어졌다고 하면 되는데 너무 구구절절하게 '이것 때문에 헤어졌고, 너가 X었으면 좋겠다'라고 설명한 게 멋없었던 것 같다"고 말했다.

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그러면서 "다시 돌아가면 공개연애부터 안 할 것"이라고 덧붙이며 당시 선택에 대한 아쉬움을 전했다.

또한 제이미는 "저는 미련도 없다. (바람 핀 걸) 보자마자 '컷'했다"며 단호했던 당시 반응도 전했다.

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한편 제이미와 구민철은 지난 2022년 11월 공개 열애를 인정했으나, 이후 제이미가 2023년 상대의 바람을 암시하는 글을 SNS에 게재하면서 결별 사실이 알려졌다. 당시 제이미는 "당신의 남자친구가 바람둥이라는 사실을 알게 됐을 때"라며 "4~5명의 다른 여성들과 즐거웠니?"라는 내용의 글을 영어로 올려 관심을 모았다.

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제이미의 전 연인 구민철은 채널A 예능 '강철부대2'를 통해 얼굴을 알렸다.