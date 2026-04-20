“소통도 돈 내야 하나” ‘유료 멤버십’ 박위♥송지은 사과 “우려의 마음 새겨들어”

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[스포츠조선 조민정 기자] 박위·송지은 부부가 유튜브 채널 '위라클' 유료화 멤버십 논란에 대해 수습에 나섰으나 여론은 쉽게 가라앉지 않는 분위기다.

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최근 박위는 자신의 유튜브 채널 댓글을 통해 "우려의 마음을 담아 전해주신 말씀에 감사드린다"며 "새겨 듣고 채널 운영에 반영할 수 있도록 노력하겠다"고 밝혔다. 이어 "보다 나은 콘텐츠를 위한 결정이 누군가에게 상처가 된 것 같아 마음이 아프다"고 덧붙이며 고개를 숙였다. 구독자 의견을 수용하겠다는 입장을 직접 밝히며 진화에 나선 것.

앞서 '위라클'은 지난 16일 멤버십 서비스를 공식화했다. 월 2990원의 이용료를 내면 전용 영상과 게시글, 라이브 다시보기 등 다양한 콘텐츠를 제공하는 방식이다.

이와 관련해 박위는 "구독자들과 더 깊이 소통하기 위한 선택"이라고 설명했고 송지은 역시 "더 솔직하고 다양한 이야기를 나누고 싶었다"고 밝혔다.

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하지만 발표 직후 누리꾼들을 비롯한 대중들의 반응은 엇갈렸다. '우리 모두에게 기적을'이라는 채널의 상징성과 메시지를 고려할 때 유료화가 맞지 않는다는 지적이 이어진 것이다. 특히 장애 인식 개선과 공감 콘텐츠를 중심으로 성장해온 채널인 만큼 수익 구조 변화에 대한 거부감이 더 크게 나타났다는 분석이다.

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일부 누리꾼들은 "선한 영향력 채널 아니었나" "소통도 돈 내야 하나" 등 날선 반응을 보였다.

여기에 가격 문제도 또 다른 논란으로 번졌다. 이들 부부는 멤버십 비용이 2990원이라고 줄곧 설명했으나 아이폰(iOS) 이용자의 경우 앱스토어 수수료 정책에 따라 더 높은 금액이 책정될 수 있는 구조이기 때문이다. 실제 일부 이용자들 사이에서는 "같은 콘텐츠인데 가격이 다르다"는 불만이 제기됐다. 플랫폼 정책상 불가피한 차이일 수 있으나 사전에 충분한 안내가 이뤄지지 않았다는 점에서 아쉬움을 남겼다는 지적이 나온다.

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박위, 송지은 부부가 이번 멤버십 논란을 딛고 기존 구독자들과의 신뢰를 회복할 수 있을지 관심이 쏠리고 있다.

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한편 이들 부부는 2024년 결혼식을 올린 뒤 유튜브 채널을 해 일상과 신앙 이야기를 공유하며 활동을 이어가고 있다.

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com