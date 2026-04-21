티파니, ♥변요한과 결혼 후 달라진 비주얼...한층 더 깊어진 분위기

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[스포츠조선 이우주 기자] 가수 겸 배우 티파니 영(Tiffany Young)이 한층 깊어진 분위기의 새 프로필 사진을 공개했다.

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티파니 영은 21일 소속사 퍼시픽 뮤직 그룹(Pacific Music Group, 이하 PMG) 코리아 공식 계정을 통해 배우로서의 새로운 매력을 담은 프로필을 선보이며 본격적인 연기 활동에 시동을 걸었다.

공개된 프로필 속 티파니는 절제된 스타일링과 섬세한 감정 표현을 통해 차분하고 깊이 있는 분위기를 담아내 눈길을 끈다. 블랙 터틀넥과 내추럴한 헤어 스타일링으로 미니멀한 매력을 극대화했으며, 자연스러운 눈빛과 표정 연기로 섬세한 감정선을 고스란히 전달하며 몰입도를 높였다.

배우 프로필 사진을 공개하며 또 다른 시작을 알린 티파니는 본격적인 연기 행보에 나선다. 오는 6월 30일 개막하는 뮤지컬 '유미의 세포들'에서 주인공 유미 역으로 발탁된 티파니는 동명의 인기 웹툰을 원작으로 한 이번 작품을 통해 평범한 직장인 유미의 일상과 사랑을 섬세하게 풀어낼 전망이다.

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앞서 뮤지컬 '시카고'에서 주연 록시 하트 역을 맡아 안정적인 가창력과 무대 장악력을 입증한 티파니는, 이번 작품을 통해 한층 확장된 연기 스펙트럼을 선보일 것으로 기대된다.

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최근 PMG 코리아와 전속계약 소식을 알리며 새로운 도약을 예고한 티파니는 가수로서의 활동 역시 활발하게 이어갈 예정이다. 오는 5월 솔로 데뷔 10주년을 기념하는 정규 앨범의 선공개 곡 발매를 앞둔 티파니는 음악과 연기를 아우르는 다채로운 행보로 팬들과 가까이 만날 전망이다.

한편, 티파니의 확장된 연기 스펙트럼이 빛날 뮤지컬 '유미의 세포들'은 오는 6월 30일 예술의전당 CJ토월극장에서 만나볼 수 있다.

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wjlee@sportschosun.com