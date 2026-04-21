[인터뷰①]클유아 "초고속 컴백, 체력적으로 힘들지만…새 노래 들려드릴 생각으로"

클로즈 유어 아이즈. 사진 제공=언코어

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[스포츠조선 정빛 기자] 그룹 클로즈 유어 아이즈(CLOSE YOUR EYES)가 컴백 소감을 밝혔다.

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클로즈 유어 아이즈는 21일 첫 디지털 싱글 '오버익스포즈드(OVEREXPOSED)'를 발매하고 약 5개월 만에 컴백했다. 데뷔 1년 만에 세 번째 컴백이자, 첫 디지털 싱글이다.

마징시앙은 "첫 디지털 싱글이라 더욱 설렌다. 어떤 반응을 보여주실지 기대하면서 준비한 앨범"이라며 "중독성 있는 음악에 표정과 제스처 등 다양한 포인트를 더해 재미있는 무대를 보여드리기 위해 열심히 연습했다"고 컴백 소감을 밝혔다.

송승호 역시 "올해 첫 컴백이자 처음으로 발매하는 디지털 싱글이라 의미가 크다"며 "브라질리언 바일레 펑크라는 장르에 도전하게 되어 긴장되면서도 설레는 마음이다. 더 성장한 모습과 멋진 무대를 보여드리겠다"고 덧붙였다.

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데뷔 1년 만 세 번째 컴백이라는 빠른 행보에 대해서는 서경배가 솔직하게 답했다. 서경배는 "체력적으로 힘들 때가 없었다면 거짓말"이라면서도 "팬분들에게 새로운 노래를 들려드릴 생각을 원동력으로 삼아 모든 스케줄을 소화할 수 있었다"고 했다.

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이번 앨범의 핵심 키워드인 '과다노출(OVEREXPOSED)'에 대해 장여준은 "빛을 너무 많이 받아 하얗게 날아가버린 사진처럼, 어떤 순간에도 저희만의 방식으로 팀을 증명하겠다는 포부를 담은 단어"라고 설명했다.

'사라지기 직전의 순간'을 이야기하는 이유에 대해 전민욱은 "끝을 의미하기보다는 가장 강하게 남는 감정의 순간을 표현하고 싶었다"며 "이번 앨범은 앞으로 이어질 이야기의 시작점"이라고 짚었다. 이어 "하반기에 준비 중인 다음 앨범을 보면 이번 작품의 의미를 더 자연스럽게 이해할 수 있을 것"이라고 귀띔했다.

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특히 이번 콘셉트는 '지구 종말'이라는 키워드로 확장됐다. 폐허와 붕괴된 공간을 배경으로 한 비주얼은 기존 '문학 소년' 이미지에서 한층 거칠고 극단적인 감정으로 이동했음을 보여준다.

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이에 대해 전민욱은 "'지구 종말'은 하나의 메시지를 직접적으로 말하기보다 다양한 감정을 가장 극단적으로 압축해 보여줄 수 있는 상징"이라며 "디스토피아적인 세계관 안에서 더 대비되는 감정과 선택을 표현할 수 있었다"고 설명했다.

이어 "종말 자체를 이야기하기보다, 그 안에서 보여줄 수 있는 감정과 이미지들을 확장한 결과"라고 덧붙였다.

'사라질 걸 알면서도 기록한다'는 메시지가 프로젝트 그룹으로서의 정체성과 맞닿아 있다는 해석에 대해서는 선을 그었다.

전민욱은 "언젠가의 끝을 이야기하기보다는 지금과 앞으로의 시간을 더 의미 있게 만들고 싶다"며 "보여드리고 싶은 모습과 계획된 활동들이 많이 남아 있는 만큼, 그 과정을 팬들과 함께 쌓아가고 싶다"고 말했다.

클로즈 유어 아이즈는 21일 오후 6시 각종 음원 사이트를 통해 디지털 싱글 '오버익스포즈드'를 발매했다.

정빛 기자 rightlight@sportschosun.com