김용빈, "내 목소리 듣고 떠났다"..'췌장암' 할머니 마지막 순간에 '눈물'

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[스포츠조선 정유나 기자] '신상출시 편스토랑' 김용빈이 할머니 산소 앞에서 눈물을 삼킨다.

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24일 방송되는 KBS 2TV '신상출시 편스토랑'(이하 '편스토랑')에서는 대세 오브 대세 트로트 황태자 김용빈이 새내기 편셰프로 출격한다. 요리 실력은 아직 병아리지만 가능성만큼은 이연복 셰프에게도 인정받은 김용빈이 어떤 음식들을 요리할지, 그 음식에는 어떤 이야기가 담겨있을지 주목된다. 특히 김용빈이 가슴속 뭉클한 진심까지 꺼낸다고 해 '편스토랑' 본 방송이 더욱 주목된다.

이날 공개되는 VCR 속 김용빈은 바쁜 스케줄 속 어렵게 받은 휴일에 고향 대구를 찾았다. 이곳은 할머니 손에 자란 김용빈의 어린 시절 모든 추억이 있는 곳. 어릴 때부터 트로트 신동으로 세간의 주목을 받은 손자의 매니저를 자처했던 김용빈의 할머니는 큰 사랑으로 김용빈을 키웠다. 김용빈은 "할머니는 내게 엄마이자, 친구이자, 매니저였다"며 할머니를 추억했다. 하지만 안타깝게도 김용빈의 할머니는 손자가 트로트 경연 프로그램에서 1등을 하기 6개월 전 하늘로 떠나셨다고.

김용빈은 "할머니는 췌장암으로 돌아가셨다. 내가 (트로트 경연 프로그램에서) 1등 하는 걸 못 보고 돌아가셨다. 할머니가 아파하는 걸 지켜보는데 인생에서 가장 힘들었던 때였다"라고 말했다. 또 할머니가 돌아가시던 순간을 떠올리며 "돌아가실 것 같다고 해서 기차를 타고 바로 갔다. 그때까지 숨을 거두지 않고 계시다가 제 목소리 듣고 바로 돌아가셨다"고 털어놓으며 눈물을 보였다.

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이날 김용빈은 어린 시절 할머니가 자신에게 만들어 주셨던 추억의 음식들을 직접 만들어 할머니가 잠들어 계신 산소로 향했다. 산소 앞에서 한참을 말을 잇지 못하던 김용빈은 할머니에게 그동안 하지 못했던 이야기들을 조심스럽게 털어놨다. 눈물을 삼키며 할머니에게 이야기하는 손자 김용빈 모습에 '편스토랑' 식구들도 함께 눈물을 훔쳤다는 전언이다.

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이어 김용빈은 "할머니에게 노래를 불러주고 싶어요"라며 절절한 그리움을 담아, 할머니가 생전에 좋아했다는 노래를 불렀다. '편스토랑' 스튜디오를 감동의 바다로 만든 김용빈의 노래, 그리고 김용빈이 하늘에 계신 할머니에게 꼭 전하고 싶다는 이야기, 그리고 김용빈이 할머니와 생활했던 할머니의 방에서 발견한 깜짝 놀랄 유품들까지. 이 모든 것은 4월 24일 금요일 '불금야구' 중계가 끝나는 대로 방송되는 KBS 2TV '신상출시 편스토랑'에서 만나볼 수 있다.

jyn2011@sportschosun.com