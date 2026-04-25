‘제니 절친’ 모델 신현지, 내일(26일) 비연예인과 극비리 결혼

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[스포츠조선 조민정 기자] 세계적인 톱모델 신현지가 웨딩마치를 울린다.

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25일 스포티비뉴스 보도에 따르면 신현지는 오는 26일 서울 모처에서 비연예인 연인과 결혼식을 올린다. 예식은 가족과 가까운 지인들만 참석하는 소규모로 진행될 예정이다.

1996년생인 신현지는 2013년 '도전! 수퍼모델 코리아4' 우승을 통해 얼굴을 알린 뒤 글로벌 무대에서 활동해온 모델이다. 이후 샤넬, 루이비통 등 주요 명품 브랜드 런웨이에 오르며 존재감을 키웠고 아시아 모델 최초로 샤넬 컬렉션 클로징 무대에 선 이력으로 주목받았다.

특히 블랙핑크 제니와의 친분으로도 알려져 있으며 사적인 자리에서 함께한 모습이 공개되며 '제니 절친 톱모델'로 불리기도 했다.

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최근에는 방송 활동도 이어가고 있다. 예능 '길바닥 밥장사', '진서연의 NO' 등에 출연하며 대중과 접점을 넓혔고 오는 tvN 패션 서바이벌 '킬잇 : 스타일 크리에이터 대전쟁'에 레이블 리더로 합류할 예정이다.

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com