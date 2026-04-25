깜짝 단독 보도 등장! "반더벤 측 토트넘에 결별 요청"→공중 분해 임박…레알·맨유·리버풀 영입에 달라 붙었다

미키 반더벤. 사진=유나이티드 프라이드

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[스포츠조선 강우진 기자]토트넘 홋스퍼의 핵심 중앙 수비수 미키 반더벤이 팀을 떠날 것이란 전망이 나온다.

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영국 팀토크는 24일(한국시각) '반더벤은 토트넘이 강등을 피하든 아니든 새로운 계약을 체결할 의사가 거의 없는 상태다'며 '이미 이적을 염두에 두고 있는 것으로 알려졌다'고 단독 보도했다.

이는 토트넘에게 큰 충격이며, 신임 감독 로베르토 데 제르비에게도 뼈아픈 타격이 될 전망이다. 반더벤은 2023년 볼프스부르크에서 합류한 이후 토트넘에서 최고의 활약을 펼친 선수 중 하나다. 다가오는 여름 이적시장을 앞두고 주목받는 센터백 중 하나로 떠오르고 있다.

AFP연합뉴스

반더벤은 토트넘과 오는 2029년까지 계약돼 있다. 계약기간은 많이 남아 있지만, 반더벤은 더이상 토트넘에서 자신의 미래를 그리지 않는 것으로 알려졌다. 토트넘은 실제로 2025년 초 재계약 협상을 시도했지만, 협상은 진전을 이루지 못했다. 강등권까지 떨어진 토트넘의 상황을 보고 반더벤의 선택은 확고해진 것으로 보인다.

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매체는 '반더벤은 이번 시즌 최고의 경기력을 보여주지 못한 가운데, 엔제 포스테코글루 감독 체제에서 점점 불만이 쌓였다'며 '이후 토마스 프랭크와 임시 감독이었던 이고르 투도르 체제에서도 상황은 나아지지 않은 것으로 전해졌다'고 했다.

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데 제르비 감독에 대해서는 반더벤이 존중하고 있다고 알려졌지만, 그의 이적 의사를 바꾸기는 힘들어 보인다. 반더벤의 에이전트는 토트넘 측에 이번 여름 이적을 원한다는 뜻을 이미 전달했으며, 이에 따라 유럽 여러 대형 클럽이 상황을 주시하고 있다는 사실도 확인했다고 매체는 주장했다.

첼시, 리버풀, 맨체스터 유나이티드는 반더벤에게 강한 관심을 보이고 있으며, 레알 마드리드 역시 상황을 주시하고 있다고 한다. 레알 마드리드는 왼발잡이 센터백 보강을 모색 중이다.

로이터연합뉴스

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토트넘의 입장은 난처하다. 선수를 지키기 힘든 상황이며 주장이자 중앙 수비수인 크리스티안 로메로의 이탈 가능성도 열려 있다. 로메로의 행선지로는 아틀레티코 마드리드 등이 거론됐다.

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토트넘은 중앙 수비수를 모두 잃을 가능성에 대비하고 있다. 팀이 잉글랜드 프리미어리그(EPL)에 잔류할 경우 마르코스 세네시(본머스)를 자유계약으로 영입하기로 구두 합의했다는 소식이 들려온다. 최근 좋은 평가를 받고 있는 유망주 루카 부스코비치 역시 팀에 복귀할 예정이다.

매체는 '토트넘이 수비진 전면 개편의 일환으로 반더벤과 로메로 모두의 이적 가능성을 배제하지 않고 있다'며 '관심이 점점 커지고 있고 선수 본인의 의지도 분명한 만큼 반더벤은 다가오는 여름 이적시장에서 주목해야 할 핵심 인물 중 하나로 떠오르고 있다'고 전했다.

강우진 기자 kwj1222@sportschosun.com