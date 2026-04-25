"장례식장 온 유일한 친구" 아이유, 절친 유수빈·이연에 감동 ('나혼산')

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 이게은기자] 가수 겸 아이유가 배우 유수빈, 이연과 절친 케미를 뽐냈다.

Advertisement

24일 방송된 MBC '나 혼자 산다'에서는 유수빈이 게스트로 출연한 가운데, 절친 아이유와 이연도 등장했다.

유수빈은 아이유와 친해지게 된 계기를 묻자, MBC 금토드라마 '21세기 대군부인'을 통해 찐친이 됐다고 말했다. 세 사람은 1~2주에 한 번 꼴로 만날 때도 있고, 1박 2일 제주도 여행을 가기도 한다고.

세 사람은 한강을 거닐며 수다를 떨었고 유수빈은 아이유, 이연의 사진을 찍어주기도 했다. 아이유는 "다리 진짜 길어 보인다"라며 유수빈이 찍어준 사진에 만족했다.

한강 산책로에 있는 운동기구에서 운동하는 시간도 가졌다. 아이유도 운동 기구에 올랐지만 전혀 힘을 쓰지 못했다. 유수빈은 그런 아이유를 보며 "근육이 있어야 오래 산대. 인중에 땀이 너무 많이 났다"라고 말해 웃음을 안겼다.

Advertisement

그런가 하면 아이유는 두 사람에게 "우리 엄마, 아빠가 외할아버지 장례식장에 와서 너무 고맙다고 했다. 내 친구들 중 유일하게 둘이 와준 거다"라며 고마움을 전했다. 이어 "너희가 한걸음에 와줘서 감동받았다. 그때 둘 다 초콜릿을 챙겨왔더라. 상주들에게 필요했던 거라 큰 힘이 됐다"라고 덧붙였다.

Advertisement

joyjoy90@sportschosun.com