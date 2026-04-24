홍현희♥제이쓴 子, 인생 첫 이별에 대성통곡 "가면 안 돼, 떨어지기 싫어"

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[스포츠조선 이우주 기자] 방송인 홍현희 제이쓴 부부가 아들 준범 군에게 첫 이별을 가르쳤다.

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24일 홍현희 제이쓴 부부의 유튜브 채널 '홍쓴TV'에서는 '준범이 인생 첫 이별'이라는 제목의 영상이 게재됐다.

홍현희 제이쓴 부부는 준범 군이 갖고 놀지 않는 장난감을 기부하려고 몰래 모아놨다. 하지만 준범 군은 장난감이 없어진 걸 금세 눈치챘고, 결국 두 사람은 준범 군에게 솔직히 말하기로 했다.

제이쓴은 "준범이가 안 갖고 노는 장난감 있지?"라고 물었고 홍현희 역시 "타요는 거의 안 갖고 놀아"라고 맞장구쳤다. 이에 준범 군은 "타요는 너무 지루해"라고 인정했다.

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홍현희는 "그러면 준범이보다 동생들한테 타요 나눠주자. 준범이가 이제 재미 없어하니까"라고 제안했지만 준범 군은 "안 돼. 놔두면 되지"라고 거부했다.

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제이쓴은 "공간은 한정돼있어서 준범이가 새로운 장난감 사달라 할 때 정리해야 한다. 맨날 쌓아둘 수 없다"고 단호하게 말했지만 준범 군은 "타요 가면 안 돼. 타요랑 떨어지기 싫어"라며 눈물을 쏟았다.

그럼에도 제이쓴은 "첫 장난감과의 이별인데 이것도 꼭 필요하다 생각한다"고 단호하게 말했고 준범 군은 "가지마"라며 오열했다.

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제이쓴은 "엄마 아빠가 장난감을 많이 사주는 편 아니냐. 근데 장난감을 잘 못 사는 친구들도 있다. 그 친구들한테 갖다 주면 잘 갖고 놀 수 있대. 준범이가 선물해주는 거야"라고 타일렀지만 준범 군은 이별을 받아들이기 힘들어했다.

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제이쓴은 "준범이가 외동이니까 나눠주는 게 쉽지 않더라. 우리도 마음만 먹으면 억지로 할 수 있는데 이런 감정도 알려주고 싶다"며 "말 안 시킬 테니까 잘 생각해봐"라고 준범 군에게 시간을 줬다.

한숨 푹 자고 일어난 준범 군에 제이쓴은 다시 설득에 나섰다. 계속된 설득에 고민하던 준범 군은 결국 이별을 받아들이고 직접 장난감을 기부했다.

wjlee@sportschosun.com