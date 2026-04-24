‘깜짝 결혼’ 말왕, 아내는 모델 유경이었다...작년 9월 혼인신고 마쳐

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[스포츠조선 조민정 기자] 180만 구독자를 보유한 유튜버 말왕이 의미심장한 사진을 올린 뒤, 혼인신고 사실까지 알려지며 관심이 쏠리고 있다.

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말왕은 24일 자신의 SNS에 "내 아내"라는 문구와 함께 사진을 게재했다. 공개된 사진에는 실내를 가득 채운 기념 이벤트 공간이 담겼다. 하늘색 소파 앞 테이블 위에는 핑크빛 장미 꽃다발과 액자 사진들이 놓여 있고, 꽃잎과 작은 캔들이 주변을 감싸며 로맨틱한 분위기를 연출한다.

이와 함께 말왕은 SNS 프로필에 'TY, YK' 이니셜과 반지 이모지를 추가했다. 본명 유태양의 이니셜 'TY'와 배우자 이니셜로 보이는 'YK'를 결합한 형태로 해석되며 결혼을 암시하는 것 아니냐는 반응이 이어졌다.

이후 상대가 모델 겸 인플루언서 유경으로 알려지며 관심은 더욱 커졌다. 김유경은 28만 명 이상의 팔로워를 보유한 프리랜서 모델로 활동 중이다.

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유경의 SNS에는 두 사람이 지난해 9월 혼인신고를 마쳤다는 내용이 담긴 게시물이 올라와 있다. 같은 날 유경은 해당 공간에서 촬영된 프러포즈 사진도 함께 공개했다.

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말왕이 그동안 개인적인 연애사에 대해 언급을 아껴왔던 만큼 이번 소식이 전해지자 누리꾼들 사이에서는 "몰랐다", "축하한다"는 반응이 이어지고 있다.

한편 1988년생인 말왕은 몬트클레어 주립대학교를 졸업한 크리에이터로 운동 콘텐츠를 중심으로 인기를 얻었다. 최근에는 다양한 예능형 콘텐츠와 협업을 통해 활동을 이어가고 있다.

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조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com