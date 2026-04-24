우승 2회·최우수 3회 中 국가대표 출신이 온다…"정관장에 꼭 필요한 선수다" [공식발표]

사진제공=정관장 레드스파크스 배구단

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[스포츠조선 이종서 기자] "공수 경기력을 두루 겸비한 면에서 우리팀에 꼭 필요한 선수인 점을 확인했다."

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정관장 레드스파크스 배구단은 24일 "아시아쿼터 외국인선수로, 중국 국가대표 출신 아웃사이드 히터(OH)'종휘(Zhong Hui, 29세)"선수와 연봉 15만달러에 계약을 체결했다"고 발표했다.

종휘는 2022년부터 2025까지 중국 국가대표 아웃사이드 히터로 활약하며2023항저우 아시안게임 금메달 획득의 주역으로 활약한 바 있다.

2018년부터 현재까지 중국상해 유베스트 프로팀 소속으로 중국 프로배구 리그 우승 2회(2021, 2026) 달성과 리그 최우수 아웃사이드히터(2022,2023), 최우수 리시버(2024)등 팀 성적과 개인역량에서 모두 두각을 나타냈다.

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고희진 정관장 감독은 "지난 1월 중국 상해 현지에서종휘 선수의 경기를 직접 본 결과, 공수 경기력을 두루 겸비한 면에서 우리팀에 꼭 필요한 선수인 점을 확인했으며,이번에영입하게 되어 매우 기쁘다"면서"종휘 선수가 합류하는 대로 모든 선수들과 함께 체계적으로 준비해 전력을 더욱강화할 예정"이라고 밝혔다.

이종서 기자 bellstop@sportschosun.com