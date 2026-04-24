"조금 야할 수도" 송지효, 마사지 중 '모자이크' 요청..과감한 어깨라인 노출

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[스포츠조선 정유나 기자] 배우 송지효가 봄을 맞아 '뷰티데이'를 즐기는 일상을 공개했다.

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23일 송지효의 유튜브 채널에는 '오늘부터 관리를 결심한 지효의 뷰티데이'라는 제목의 영상이 올라왔다.

이날 송지효가 관리를 위해 가장 먼저 찾은 곳은 마사지숍이었다. 그는 "목이랑 어깨 쪽이 많이 뭉쳐 있어서 라인을 정리하러 왔다"며 "얼굴이 환해지려면 이런 라인 정리가 함께 이뤄져야 시너지 효과가 난다"고 설명했다.

이어 관리를 받기 위해 어깨라인을 드러낸 가운 차림으로 등장한 송지효는 "조금 야해 보일 수 있다. 원래 관리를 받으려면 노출이 있어야 한다"며 "불편하면 모자이크 해달라"고 말해 웃음을 자아냈다. 마사지를 마친 뒤 송지효는 "너무 잘 받았다. 몸이 가벼워졌다"고 만족스러워했고, 제작진은 "얼굴이 주먹만 해졌다"며 놀라워했다.

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마사지 후에는 건강식을 챙기며 자기 관리에 집중했다. 송지효는 포케를 선택한 뒤 "탄수화물, 지방, 단백질을 한 번에 섭취할 수 있는 완벽한 식사"라고 설명하며 식단까지 신경 쓰는 모습을 보였다.

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이어 헤어숍을 찾아 스타일 변신에도 나섰다. 그는 "봄을 맞아 가볍고 산뜻한 느낌으로 바꾸고 싶다"며 레이어드 컷을 선택했고, 한층 가벼워진 헤어스타일에 만족감을 드러냈다.

송지효는 "겨울 동안 움츠러들어 있었는데 오늘 하루 제대로 나를 돌본 느낌"이라며 "이렇게 하루라도 나를 위한 시간을 가지는 게 중요하다"고 전했다.

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jyn2011@sportschosun.com