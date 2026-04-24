180만 유튜버 말왕, 결혼 임박설…SNS에 이니셜 새기고 꽃다발·풍선까지

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[스포츠조선 조민정 기자] 유튜버 말왕(본명 유태양)이 프로포즈를 암시하는 의미심장한 사진을 공개하며 온라인에서 궁금증을 키우고 있다.

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24일 말왕은 자신의 SNS에 한 장의 사진을 게재했다. 공개된 사진에는 실내 공간을 가득 채운 기념 장식이 담겼다. 하늘색 소파 앞 테이블 위에는 핑크빛 장미 꽃다발과 액자 사진들이 정갈하게 놓여 있고 바닥에는 꽃잎과 작은 캔들이 흩어져 로맨틱한 분위기를 연출한다.

특히 시선을 끄는 건 소파 뒤편 문구다. 'Happy Anniversary'라고 적힌 대형 현수막과 함께 한 커플의 사진이 걸려 있고 그 아래에는 두 사람의 추억이 담긴 사진들이 줄지어 장식돼 있다. 하트 풍선과 함께 꾸며진 공간 전체가 마치 이벤트 현장을 연상케 한다. 특히 사진 중앙에 직접 추가한 것으로 보이는 '내 아내'라는 문구가 눈길을 끈다.

여기에 말왕의 SNS 프로필에는 'TY, YK'라는 이니셜이 새롭게 추가된 것으로 알려졌다. 말왕의 본명이 유태양인 만큼 'TY'가 이를 의미하는 것으로 해석돼 'YK'의 정체에 대한 궁금증이 커지고 있다. 또 이니셜 사이에 반지 이모지까지 더해지면서 단순 기념일을 넘어선 의미 아니냐는 추측이 이어지고 있다.

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그동안 말왕은 개인적인 연애사나 여자친구에 대해 별다른 언급을 하지 않았던 만큼 이번 게시물은 더욱 관심을 끌고 있다. 네티즌들 사이에서는 "프로포즈 아니냐", "상대가 누구냐"는 반응이 이어지며 주인공에 대한 궁금증이 커지는 분위기다.

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말왕은 운동 콘텐츠를 중심으로 활동하는 유튜버로 탄탄한 피지컬과 꾸준한 자기관리로 인기를 얻어왔다. 최근에는 다양한 예능 콘텐츠와 협업을 통해 활동 영역을 넓히고 있다.

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com