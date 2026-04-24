'다운증후군' 정은혜, "왜 제 남편을 혼내요!" 울컥...'발달장애' 조영남 타박에 발끈

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[스포츠조선 김수현기자] 작가 정은혜가 남편 조영남이 혼나는 상황에 곧바로 남편 편을 들었다.

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24일 정은혜는 개인 SNS 계정에 "왜 제 남편을 혼내요?"라며 영상을 업로드 했다.

이날 남편 조영남은 운영하는 카페에 도착한 굿즈 신상품을 포장하며 영업을 준비했다.

정은혜는 "잘 안돼? (왜 이렇게) 못 떼?"라며 스티커를 잘 떼지 못하는 조영남을 타박하는 말에 "왜 혼내냐"며 울컥했다.

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그러면서도 정은혜는 "그냥 괜히 그러는 거다"라고 혹시나 남편이 서운할까 달랬다.

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한창 바쁜 카페 업무 시간. 정은혜 역시 남편의 일을 도왔다. 그는 "나도 사모님이잖아. (일을) 같이 해야지"라며 남편을 내조했다.

스티커를 삐딱하게 붙여도 무조건 조영남의 편을 드는 정은혜에 직원은 "은혜는 남편이 실수해도 '무조건 잘했어'다"라며 웃었다.

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한편 정은혜는 2022년 tvN '우리들의 블루스'에서 한지민의 쌍둥이 언니 역할로 많은 사랑을 받았다.

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정은혜는 지난해 5월 발달장애인을 위한 일자리에서 만난 8살 연상의 발달장애인 조영남과 결혼식을 올렸다. 이후 두 사람은 SBS '동상이몽2-너는 내 운명'과 유튜브 채널 등에서 신혼 생활을 공개해오고 있다.

shyun@sportschosun.com