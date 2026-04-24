[오피셜]'초특급 우승 공신 재계약 발표!' 시간 달라더니, 열흘만에 사인했다

5일 장충체육관에서 열린 V리그 챔피언결정전 GS칼텍스와 도로공사의 경기. 우승을 차지한 GS칼텍스 실바가 환호하고 있다. 장충=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.04.05/

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[스포츠조선 나유리 기자]"지금은 시간이 필요하다"고 했던 지젤 실바. 열흘만에 사인했다. 다음 시즌에도 GS칼텍스와 함께 한다.

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GS칼텍스 구단은 24일 실바와의 재계약을 공식 발표했다.

2023년 외국인 선수 트라이아웃을 통해 전체 6순위로 GS칼텍스 유니폼을 입은 실바는 데뷔 시즌인 2023~2024시즌부터 V-리그 최고의 선수로 강한 인상을 남겼다. 해당 시즌 36경기 131세트에 출전해 득점 1위(1005득점), 공격 종합 1위(46.80%), 서브 1위(0.359)를 기록하며 팀 공격을 이끌었다.

2024~2025시즌에도 한층 성숙한 모습으로 맹활약했다. 발목 부상에도 불구하고 특유의 리더십과 승부욕을 발휘하며 32경기 124세트에 출전, 득점 1위(1008득점), 공격 종합 3위(45.77%), 서브 1위(0.484)를 기록했다.

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2025~2026시즌 역시 실바의 존재감은 압도적이었다. 36경기 139세트에 출전해 득점 1위(1083득점), 공격 종합 1위(47.33%), 서브 2위(0.309)를 기록했으며, V-리그 최초로 3시즌 연속 1000득점 돌파라는 대기록을 세웠다. 또한 라운드 MVP 3회(1R·5R·6R), 정규리그 MVP, 챔피언결정전 MVP를 석권하며 팀 우승의 일등공신으로 활약했다. 이로써 실바는 GS칼텍스 역사상 최고의 외국인 선수로서의 입지를 더욱 공고히 하며 팀과 함께 새로운 역사를 써가고 있다.

진에어 2025-2026 V리그 시상식이 13일 오후 서울 광진구 비스타워커힐서울에서 열렸다. 베스트7과 MVP를 수상한 실바가 트로피를 들고 있다. 정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.4.13/

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실바는 지난 13일 열린 V리그 시상식에 직접 참석해, 재계약과 향후 거취를 묻는 질문에 "일단은 시간을 더 달라고 했다. 지금은 배구 모드를 잠시 꺼놨다. 일단 가족들과 시간을 충분히 보내며 휴식을 취한 후 계약과 관련해서 생각을 해볼 예정"이라고 조심스럽게 답했다. 일단 은퇴 생각은 없이 현역 선수 생활을 이어가지만, 한국이 아닌 해외 다른 리그를 선택하는 것에 대해 열려있는 입장이었다.

하지만 걱정은 기우에 불과했다. 시상식 이후 열흘만에 재계약이 발표되면서, GS칼텍스는 우승 일등 공신과 또 한시즌을 더 함께 할 수 있게 됐다.

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실바는 "GS칼텍스와 다시 함께할 수 있어 영광이다. 훌륭한 동료들과 다시 한 팀으로 뛰게 되어 기쁘고, 서로를 믿고 하나로 뭉쳐 지난 시즌의 좋은 흐름을 이어가겠다. 항상 큰 응원을 보내주시는 팬분들께 진심으로 감사드리며, 다음 시즌에도 우승을 위해 최선을 다하겠다"라며 소감을 밝혔다.

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나유리 기자 youll@sportschosun.com