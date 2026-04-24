[단독]원주 DB '칼' 빼들었다…김주성 감독→이광재 코치 '전격' 결별 '계약 만료 뒤 재계약 NO'

사진제공=KBL

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[스포츠조선 김가을 기자]원주 DB가 칼을 빼들었다. 김주성 감독, 이광재 코치와 결별한다.

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KBL 사정에 정통한 복수의 관계자는 24일 스포츠조선을 통해 'DB가 김주성 감독과 이광재 코치와 전격적으로 결별을 결정했다. 계약이 만료됐고, 재계약하지 않기로 했다'고 귀띔했다.

DB는 올 시즌 리그 54경기에서 33승21패를 기록, 3위에 랭크됐다. 하지만 6강 플레이오프(PO)에서 '슈퍼팀' 부산 KCC에 3전패하며 고개를 숙였다. DB는 김 감독과 계약이 종료된 김 감독과 재계약하지 않으면서 새 틀 짜기를 결정했다.

동아고-중앙대 출신인 김 감독은 2002년 KBL 신인 드래프트 전체 1순위로 DB의 전신인 원주 TG 삼보에서 프로 생활을 시작했다. 그는 2018년 현역에서 은퇴할 때까지 줄곧 '원클럽맨'으로 뛰었다.데뷔 시즌부터 팀의 챔피언결정전 우승에 기여했다. 16시즌 동안 한 팀(TG삼보·동부 시절 포함)에서 활약하며 정규리그 우승 5회, 챔피언결정전 우승 3회를 경험했다. 정규리그와 플레이오프 최우수선수(MVP)도 각 2회씩 거머쥐었다. KBL에서 유일하게 1만 득점과 1천 블록을 모두 달성하는 기록을 남긴 그는 농구 대표팀에선 유일하게 아시안게임 금메달 2개(2002, 2014년)를 획득하기도 했다.

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김 감독은 선수 생활을 마친 뒤 지도자 연수를 거쳐 2019년부터 코치로 DB에 돌아왔다. 그는 2022~2023시즌 중반 감독 대행으로 팀을 이끌었고, 2023~2024시즌부터 정식으로 팀을 지휘했다.

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우여곡절을 경험했다. 그는 2023~2024시즌 정규리그 1위, 4강 PO의 성적을 냈다. 2024~2025시즌엔 최종 7위로 봄 농구에서 탈락하는 아픔도 경험했다. 올 시즌엔 3위를 기록하며 다시 한 번 PO 무대를 밟았지만, 대권 도전의 뜻을 이루지 못했다. 김 감독은 '형님 리더십', '젊은 리더십'으로 팀을 이끌었지만 판정 불만에 대한 심판과 신체 접촉 등으로 논란을 야기하기도 했다. 김 감독은 지도자로서의 3년 6개월을 마친 채 DB를 떠나게 됐다.

김가을 기자 epi17@sportschosun.com