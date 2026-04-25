지상렬♥신보람, 내년 봄 살림 합치나..신동엽 "집 빼고 다 사줄게"(살림남)

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[스포츠조선 김소희 기자]지상렬의 결혼을 위한 '특급 지원군'이 등장한다.

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25일(토) 방송되는 KBS 2TV '살림하는 남자들 시즌2'(이하 '살림남')에서는 지상렬의 '찐친' 신동엽과 박서진이 뭉쳐 지상렬의 결혼을 위한 '굳히기 작전'에 돌입하는 모습이 그려진다.

이날 방송에는 게스트로 보기 힘든 '국민 MC' 신동엽이 오로지 지상렬을 위해 '살림남'에 깜짝 등장해 모두를 놀라게 한다. 신동엽은 "사랑하는 상렬이가 이번엔 제발 결혼했으면 하는 마음에 직접 나섰다"며 30년 지기 다운 남다른 의리를 과시한다.

박서진 또한 "은지원, 문희준, 김장훈에 이어 신동엽 선배님까지 나섰다. 이 정도면 상렬 형님은 무조건 결혼해야 한다"며 '지상렬 결혼 추진 위원회'의 화력을 더한다.

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두 사람은 57세 노총각 지상렬을 향해 노필터 결혼 압박 토크를 이어간다. 스킨십 진도부터 결혼 계획까지 거침없는 질문을 쏟아내며 분위기를 뜨겁게 달군다. 특히 오랜 시간 지상렬을 지켜봐 온 신동엽은 "이런 표정과 말투는 처음 본다"며 결혼을 확신하는 모습을 보이고, 내년 봄 결혼을 강력하게 추진하며 지상렬의 결혼 의지에 불을 지핀다.

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이어 지상렬의 연인 신보람이 등장하며 찐친들과의 첫 만남이 성사된다. 마치 상견례를 방불케 하는 분위기 속에서 박서진은 그동안 참아왔던 궁금한 질문을 던져 현장을 술렁이게 만든다. 예상치 못한 질문에 지상렬과 신보람은 당황한 기색을 감추지 못했다고 전해져 궁금증을 더한다.

또한 신동엽은 앞서 "결혼하면 집 빼고 다 사주겠다"는 파격적인 공약까지 내걸며 두 사람의 결실을 응원했던 바, 결혼 선배로서 자신만의 결혼 성공 비법을 전수하는 등 현실적인 조언을 아끼지 않는다.

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과연 찐친들의 전폭적인 지원 사격 속에서 지상렬, 신보람 커플이 구체적인 결실을 약속할 수 있을지, 그 설레는 만남의 결과는 25일(토) 밤 9시 20분 '살림남'에서 확인할 수 있다.

김소희 기자 yaqqol@sportschosun.com