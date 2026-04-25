소유, 성형설 부른 '뼈말라' 몸매.."근육까지 쫙 빼, 68kg→48kg 됐다"

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[스포츠조선 김소희 기자] 가수 소유가 다이어트를 결심하게 된 계기와 체중 변화 과정을 솔직하게 털어놨다.

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23일 유튜브 채널 '딘딘은 딘딘'에는 "소유 (안)하고 싶은 찐친의 등장"이라는 제목의 영상이 공개됐다. 영상에는 딘딘과 평소 절친한 사이로 알려진 소유가 게스트로 출연해 유쾌한 입담을 펼쳤다.

이날 딘딘은 소유를 보자마자 "살 진짜 많이 뺐다. 내가 본 것 중에 가장 마른 것 같다"며 "씨스타 시절보다 말랐다"고 놀라움을 드러냈다.

이에 소유는 "엄청 빠졌다가 다시 조금 쪘다가 다시 빠지고 있다"며 "나이 먹어서 그런 것 같다"고 답했다.

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이어 그는 급격한 체중 변화에 대해 "네가 나 전에 봤으면, '너 어디 아파?, 너 뭐하는 거 아니지?'라고 했을 것 같아. 진짜 말랐었다"며 "지금은 발리 다녀오고 나서 운동 엄청해서 몸을 건강하게 만든 것"이라고 설명했다.

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특히 소유는 과거 근육까지 줄일 정도로 체중을 감량했던 경험도 털어놨다. 그는 "살을 엄청 뺐다. 근데 내가 워낙 운동하는 것 좋아하고 건강한 몸 좋아하지 않냐. 그래서 살이 어느 정도에서 안 빠지더라. 그래서 근육을 뺐다"며 "그랬더니 몸무게가 쭉 떨어졌다. 하염없이 떨어졌다"고 회상했다. 이어 "발리 갈 때 진짜 잘 먹었는데도 48kg까지 빠졌다"고 밝혀 놀라움을 안겼다.

소유는 다이어트를 결심하게 된 순간도 전했다. 그는 "68kg까지 찍고 내가 충격을 먹은 거다"라며 "그때 몸무게를 잘 안 쟀더니 그냥 건강하다고만 생각했었다"라고 덧붙이며 웃음을 자아냈다.

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한편 소유는 최근 68kg에서 48kg까지 20kg 감량에 성공했다고 밝혀 화제를 모았다. 이후 얼굴형이 달라지며 불거진 성형 의혹에 대해 "20kg를 감량했는데 얼굴형이 안 변하겠나. 변했다"고 해명했다.

김소희 기자 yaqqol@sportschosun.com