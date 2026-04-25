"로또 터졌다" 키움 새 영웅 배동현 4승, 다승 공동 1위 질주…캠프 때부터 유명한 '독기'

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[고척=스포츠조선 고재완 기자] 팀 내 최다승. 사실상 '로또' 수준이다. 키움 히어로즈의 든든한 새 '히어로'로 우뚝 선 투수 배동현의 이야기다.

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배동현은 지난 24일 열린 삼성 라이온즈와의 경기에서 다시 한번 승리를 챙기며 벌써 시즌 4승째를 수확했다. 이로써 배동현은 아담 올러(KIA 타이거즈), 케일럽 보쉴리(KT 위즈) 등 타 팀의 쟁쟁한 외국인 에이스들과 함께 다승 부문 공동 1위로 어깨를 나란히 하는 기염을 토했다.

팬들에게는 깜짝 활약일지 모르지만, 키움 벤치를 이끄는 설종진 감독에게 배동현의 쾌투는 그리 놀라운 소식이 아니다. 사령탑은 이미 그의 잠재력을 꿰뚫어 보고 있었다.

설 감독은 25일 삼성전에 앞서 취재진과 만나 "배동현은 전 소속팀(한화 이글스)에 있을 때부터 손꼽히는 유망주였고, 스피드도 어느 정도 있는 투수였다"며 "퓨처스리그에 있을 때 보면서도 참 좋은 투수라고 생각했었다"고 전했다.

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이어 "마운드 위에서 경기 운영 능력이 뛰어난 선수라고 판단했다"며 "지금 1군에서 기회를 주니 본인이 거기에 맞춰 참 성실하게 제 역할을 이행해 주고 있는 것 같다"고 흐뭇한 미소를 지었다.

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설 감독의 배동현을 향한 기대는 2차 드래프트를 통해 그를 품에 안은 직후부터 남달랐다. 배동현을 팀의 주축으로 성장시키기 위해 사령탑이 직접 발품을 파는 수고도 마다하지 않았다.

설 감독은 "야구계 관계자들 중 배동현을 잘 아는 분을 연락해 물어보기도 했다. 이 선수의 진짜 장점이 무엇인지, 그동안 어떤 방식으로 훈련을 해왔는지에 대해 꼼꼼하게 물어봤다"고 털어놨다.

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사령탑의 진심은 선수에게도 닿았다. 설 감독은 "그렇게 파악한 내용을 바탕으로 스프링캠프에서 조언을 건넸다. 그러자 배동현이 '기회만 주시면 정말 열심히 하겠다. 준비 잘하겠다'며 독기를 품더라"고 회상했다. 이어 "캠프 때 누구보다 땀 흘리며 열심히 훈련했던 것이 지금의 좋은 모습으로 나오는 것 같다"고 기특해했다.

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2차 드래프트를 통해 유니폼을 갈아입은 만년 유망주가 사령탑의 굳건한 믿음 아래 잠재력을 폭발시키고 있다. 다승 공동 1위로 올라선 배동현의 기세가 어디까지 이어질지 영웅 군단 팬들의 가슴이 설레고 있다.

고재완 기자 star77@sportschosun.com