"안우진→배동현 탠덤 등판 끝, 따로 선발 나선다…포크볼(스플리터), 알칸타라에게 물어봤다더라"

안우진(왼쪽)과 배동현. 사진제공=키움 히어로즈

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[고척=스포츠조선 고재완 기자] '슈퍼 에이스' 안우진(키움 히어로즈)의 귀환. 그 든든한 존재감은 단순히 마운드 위를 넘어 선수단의 전체 공기마저 바꿔놓고 있다.

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키움 설종진 감독은 25일 서울 고척스카이돔에서 열리는 삼성 라이온즈와의 홈경기에 앞서 전날 호투를 펼친 안우진이 가져온 긍정적인 나비효과에 대해 흐뭇함을 감추지 못했다.

설 감독은 "(안)우진이가 마운드에 나서주니 일단 선수단 분위기 자체가 확 좋아졌다"고 운을 뗐다. 이어 "투수가 마운드에서 잘 던져주니까 벤치 분위기가 더 사는 것 같다. 어제도 확실한 에이스가 나왔기 때문에 베테랑 선수들 위주로 수비 라인을 보강했는데, 이것이 좋은 경기력으로 이어진 것 같다"며 "수비가 안정되니 타격 쪽에서도 시너지가 나면서 좋은 모습이 보였다. 무척 만족스러운 경기였다"고 엄지를 치켜세웠다.

'돌아온 에이스'의 현재 구위도 벤치의 합격점을 받았다. "구속은 여전히 잘 나왔고, 변화구의 각도 좋았다"고 칭찬한 설 감독의 눈을 특히 사로잡은 것은 안우진의 '새로운 무기'였다.

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안우진은 전날 경기에서 새로운 구종인 포크볼을 실전에서 점검했다. 설 감독은 "어제 본인이 포크볼을 완벽히 정착시켜보기 위해 실전에서 몇 개를 던져봤는데, 스스로도 만족스럽게 생각한다고 얘기하더라. 다음 등판에서는 좀 더 다양한 구종 배합을 선보일 예정"이라고 설명했다. 안우진 본인은 인터뷰에서 '스플리터'라고 설명한 바 있다.

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진화를 향한 에이스의 갈증은 끝이 없다. 설 감독은 "본인이 구종을 좀 더 개발해 보고 싶어서 스스로 준비한 것 같더라"며 "(외국인 에이스) 라울 알칸타라에게도 직접 그립 등을 물어보고 조언을 구했다고 한다. 포크볼을 완벽히 장착하면 선발 투수로서 한 단계 더 무서워질 것 같아 시도해 본 것 같다"고 기특해했다.

안우진. 사진제공=키움 히어로즈

이러한 안우진의 완벽한 궤도 진입은 키움의 마운드 운용에도 큰 숨통을 틔워줄 전망이다. 그동안 키움 벤치는 부상에서 돌아온 안우진의 철저한 컨디션 관리를 위해 배동현과 짝을 지어 등판시키는 '탠덤(Tandem)' 전략을 활용해왔다.

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하지만 이제는 두 투수의 '완전한 독립' 선언이 임박했다. 설 감독은 "특별히 부상 부위도 괜찮고, 본인도 팔 상태에 전혀 이상이 없다고 한다. 그렇다면 앞으로는 배동현과 안우진의 등판을 완전히 분리시킬 생각"이라고 전폭적인 신뢰를 보냈다.

고재완 기자 star77@sportschosun.com