[오피셜]'ACLE 24팀→32팀 확대' K리그, 3+1팀 나간다...전북-대전-포항에 이어 강원 PO 티켓 획득, 서울은 ALC2 진출

사진캡처=AFC

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[스포츠조선 박찬준 기자]예고대로 아시아챔피언스리그 엘리트(ACLE) 문호가 확대됐다. 이에 따라 강원FC가 ACLE 막차를 탔고, FC서울이 ACL2에 나서게 됐다.

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아시아축구연맹(AFC)는 25일(한국시각) 사우디아라비아 제다에서 프로축구위원회 회의를 열고 AFC 클럽대항전 참가 규정과 클럽 라이선스 규정을 대폭 개정했다. AFC 프로축구위원회는 한국축구의 레전드인 박지성이 위원장으로 있다.

앞서 14일 AFC 대회위원회는 2026~2027시즌부터 ACLE 참가팀을 32개로 확대하기로 했다. AFC는 '이번 개혁은 아시아 전역의 포용성과 탁월함을 증진하는 동시에, 토너먼트 진출을 위한 더욱 엄격한 예선 경로를 도입하려는 AFC의 의지를 담고 있다'고 발표했다.

2024~2025시즌 출범한 ACLE은 이번 시즌까지 24개팀 체제로 운영되고 있다. 동아시아와 서아시아를 구분해 12개팀씩 리그 스테이지를 치른다. 12개팀 중 8팀씩 16강에 오른다. 8강에 오른 각 지역의 팀들은 중립 구역에 모여서 결승까지 파이널 스테이지를 치르는 방식으로 운영되고 있다.

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32개팀 체제로 개편이 확정되면 리그 스테이지에서 경쟁하는 팀이 동·서아시아 각 16개 팀으로 늘어난다. 또한 각 지역 상위 1위부터 6위까지의 클럽은 16강에 직행하고, 7위부터 10위까지는 토너먼트 진출 플레이오프(PO)를 치러 16강에 오르는 팀을 결정하기로 했다. 토너먼트 진출 PO경기는 7,8위 팀 홈구장에서 진행된다. 다만 새롭게 개편되는 첫 시즌인 2026~2027시즌에는 전 세계적으로 축구 일정이 빡빡해, 토너먼트 진출 플레이오프를 치르지 않기로 했다.

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늘어난 8강의 ACLE 티켓을 어떻게 배분할 것인지 정해지지 않은 가운데, 세부 사항을 이번에 프로축구위원회가 정했다.

사진캡처=AFC

참가팀이 확대되면서 2025~2026시즌 본선 직행 티켓만 3장을 가졌던 K리그는 2026~2027시즌에는 3+1장을 확보하게 됐다. 3팀이 본선에 직행하고, 1팀이 플레이오프(PO)를 거친다. 최대 4팀까지 본선에 진출할 수 있게 됐다.

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이에 따라 올 시즌 ACLE를 누빌 K리그팀들도 최종 확정됐다. 지난 시즌 K리그1 우승을 차지한 전북 현대를 비롯해, 2위 대전하나시티즌, 4위 포항 스틸러스가 ACLE 본선에 직행한다. 포항은 지난 시즌 3위를 차지한 김천 상무가 군 팀으로 클럽 라이선스가 없는 관계로, PO 티켓을 거머쥐었지만, 본선에 직행하는 행운을 얻게 됐다.

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5위를 차지한 강원은 극적으로 ACLE 티켓을 거머쥐었다. 당초 강원은 ACL2에서 뛸 예정이었지만, 이번 개편으로 한단계 높은 ACLE PO에 나서게 됐다. 2025~2026시즌 ACLE에서 뛰며 처음으로 아시아 무대를 누볐던 강원은 두 시즌 연속 ACLE 본선 진출을 노린다. 강원은 지난 시즌 깜짝 16강 진출에 성공한 바 있다.

지난 시즌 6위에 그쳤던 서울도 아시아 무대를 누빈다. ACL2 본선 출전권을 획득했다.

이번 개정으로 아시아 클럽대항전 랭킹 동아시아 1위인 일본 J리그에는 ACLE 3+2장, ACL2 1장 등 총 6장의 티켓이 배분됐다. 동아시아 2위 K리그보다 ACLE PO 티켓을 한 장 더 받는다.

한편, AFC 프로축구위원회는 2027~2028시즌부터는 ACLE 참가팀의 자국 1부 리그에 비디오판독(VAR) 시스템을 도입하도록 했다. 아시아 클럽대항전에 출전하기 위해 필수적으로 받아야 하는 AFC 클럽 라이선스 규정도 개정됐다.

클럽 라이선스 개정안은 ACLE, ACL2, 챌린지리그의 경우 2027~2028시즌부터, 여자 아시아챔피언스리그는 2028~2029시즌부터 적용된다. 기준은 단계적으로 강화될 예정이다.

박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com