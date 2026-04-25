이효리♥이상순, 11년 제주생활 끝낸 속사정 "일 하지 말자 했는데, 결국 지치더라"

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[스포츠조선 김소희 기자] 이효리·이상순 부부가 제주 생활을 정리하고 서울로 거주지를 옮기게 된 이유를 솔직하게 털어놨다.

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24일 유튜브 채널 '스테오폴리오'에는 "라고 할 때 갈 걸…"이라는 제목의 영상이 공개됐다. 영상에는 이상순이 김나영과 만나 제주 생활을 주제로 다양한 이야기를 나누는 모습이 담겼다.

이날 김나영은 "국내 여행 중에는 제주도를 너무 좋아한다. 제주를 너무 좋아해서 '한 번 살아볼까'라는 생각도 했다"며 "근데 살아본 분들이 '왔다갔다 하기 힘들다'면서 말리시더라"라고 전했다.

이에 이상순은 깊이 공감하며 "일이 육지, 서울에 있으면 힘들다"면서 "저희도 그거에 어려움을 겪었다"고 전했다. 이어 "처음에 (제주올 때는) '웬만하면 일을 안 하자'라고 했다가, 결국에는 그게 너무 지치더라"라고 현실적인 제주살이 고충을 전했다.

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다만 이상순은 "단점이 있는 만큼 장점도 정말 많다"며 여전히 제주에 대한 애정과 만족감을 드러냈다.

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한편 이상순은 2013년 가수 이효리와 결혼, 제주도에서 11년간 생활하다 2024년 서울 평창동으로 이사했다. 이후 이효리는 지난해 9월 서울 서대문구 연희동에 요가원 아난다를 오픈했다.

김소희 기자 yaqqol@sportschosun.com