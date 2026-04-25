시스루 입고 술에 취한 송혜교, 볼뽀뽀 애교..“귀여움 수치 급상승”

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 박아람 기자] 배우 송혜교가 취기가 오른 듯한 상태에서도 사랑스러운 매력을 발산했다.

Advertisement

지난 24일 '케이크매거진'은 공식 계정은 해외 행사에 참석한 송혜교의 모습을 공개했다.

이날 행사에서 그는 몸에 밀착되는 누드톤 원피스를 입고 등장했다. 가슴과 허리 부분의 시스루 디테일을 우아하게 소화해 자연스럽게 시선을 끌었다.

또한 송혜교는 양옆에 자리한 해외 관계자들에게 다정하게 볼 뽀뽀를 건네고, 한짝 어깨를 살짝 올리는 등 자연스러운 애교를 선보이며 눈길을 끌었다.

Advertisement

케이크매거진 측은 "취기 오른 송혜교의 생활 애교. 해외 일정 중 포착된 송혜교! 화려한 주얼리 없어도 그냥 얼굴 자체가 빛나는 수준인데 여기에 살짝 취기 오른 듯한 텐션까지 더해지니까 귀여움 수치 급상승... 단발 + 시스루 드레스 착장으로 공주 같은 무드랑 시크함까지 오가는 중! 진짜 한 사람 안에 몇 가지 분위기가 있는 건지... 오늘도 또 반해버렸잖아"라고 전했다.

Advertisement

이어 "송혜교는 넷플릭스 시리즈 '천천히 강렬하게' 공개를 앞두고 있어서 올해도 열일 행보 예정입니다!"고 덧붙였다.

이를 본 누리꾼들은 "그냥 공주네", "진짜 미인이다", "나이 들수록 더 고져스하네" 등 다양한 반응을 보였다.

Advertisement

한편 송혜교는 최근 넷플릭스 시리즈 '천천히 강렬하게' 촬영을 마쳤다.

Advertisement

이 작품은 1960~1980년대 한국 연예계를 배경으로, 가진 것은 없지만 빛나는 성공을 꿈꾸며 온몸을 던진 이들의 성장기를 그린다.

송혜교는 어린 시절 산전수전을 겪으며 단단한 내면을 갖게 된 인물 민자를 연기하며, 억척스럽게 삶을 살아가던 중 한국 음악 산업에서 기회를 엿보고 과감하게 도전하는 모습을 보여줄 예정이다.

tokkig@sportschosun.com