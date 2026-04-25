'최초 대참사→최초 대굴욕' 손흥민 충격 평가...흥부 듀오 무섭지 않다 "또 패배하면 완전 무너질 수 있어"

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[스포츠조선 김대식 기자]이제 상대 팀도 흥부 듀오를 그렇게 무서워하지 않는다.

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LA FC는 26일 오전 5시 45분(이하 한국시간) 미국 미네소타주 세인트폴의 알리안츠 필드에서 미네소타 유나이티드와 2026시즌 미국 메이저리그사커(MLS) 10라운드 원정 경기를 치른다. 최근 리그 3경기 연속 승리가 없는 LA FC는 반등이 필요하다.

경기를 앞두고 미네소타에서 공식 홈페이지를 통해 올린 분석은 LA FC를 크게 무서워하지 않는 느낌이었다. 미네소타는 '시즌 초반 6경기에서 한국의 슈퍼스타 손흥민은 7개의 어시스트를 기록했고, 드니 부앙가는 6골 3도움을 몰아쳤습니다. 이들은 리그 최고의 공격 듀오였으며, 모든 수비진에 공포의 대상이었다. 34경기 중 단 6경기를 치렀을 뿐이었지만, LAFC 팬들이 2026년 MLS 컵 우승 퍼레이드를 미리 상상하는 것도 무리는 아니었다'며 시즌 초반 LA FC의 상승세를 먼저 인정했다.

AP연합뉴스

하지만 미네소타는 '상황은 급격히 나빠지기 시작했다. 크루스 아술과의 시리즈 도중 주전들에게 휴식을 주려 했던 마르크 도스 산토스 감독이 포틀랜드 팀버스전에 대대적인 로테이션 라인업을 내세운 것이 시작이었다. 포틀랜드는 2대1로 승리하며 LA FC 팬들을 충격에 빠뜨렸고, 팀의 상승세는 꺾이기 시작했다 주전 골키퍼 위고 요리스의 무실점 행진은 여전히 진행 중이었으나, 다음 정규 시즌 경기에서 더 크게 무너졌다'며 최근 LA FC가 부진에 빠졌다고 분석하기 시작했다.

계속해서 '요리스의 기록은 최근 무서운 득점력을 보여주고 있는 새너제이 어스퀘이크스에 실점하며 593분에서 멈췄고, 이후 세 골을 더 내주었다. 이 운명적인 경기에서 LA FC가 기록한 유일한 득점은 산호세의 자책골뿐이었다. 콜로라도 래피즈는 LA FC의 홈에서 0대0 무승부를 이끌어냈고, LA FC는 홈 경기임에도 불구하고 단 28%의 점유율이라는 처참한 수치를 기록했다'며 경기력이 매우 심각하다고 지적했다.

흥부 듀오의 파괴력이 떨어진 점도 언급됐다. '최근 부앙가와 손흥민 사이에서 보였던 이심전심의 호흡은 찾아보기 힘들어졌고, 17세 유망주 주드 테리의 환상적인 골을 제외하면 득점 가뭄에 시달리고 있다. 한때 견고했던 수비는 뒷공간을 너무 많이 내주며 흔들리고 있다. 주요 부상자나 선수단 변화는 없기에 잠재력은 여전하지만, 빽빽한 초반 일정의 성공 뒤에 팀의 기량이 잠든 것처럼 보인다. 여기서 한 번 더 패배한다면 팀의 멘탈은 완전히 무너질 수 있기에, 이번 주말 그들은 그 어느 때보다 승리에 굶주려 있을 것'이라고 했다.

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흥부 듀오가 살아나지 않는다면 LA FC는 미네소타전에서도 승리를 장담할 수가 없다. 자칫 이번 경기까지 패배할 경우 LA FC는 중위권 추락 위기에 놓일 수 있다. 하지만 이번 경기에만 집중할 수도 없는 상태다. 주중에 북중미카리브해연맹(CONCACAF) 챔피언스컵 4강 일정이 있기 때문이다. 손흥민이 미네소타전에서 뛰지 않을 가능성도 충분히 있다.

김대식 기자 rlaeotlr2024@sportschosun.com