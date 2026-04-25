김숙 "절친 축의금은 무조건 1천만원, 송은이·최강희·이영자 결혼 안해 돈 굳었다"(사당귀)

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[스포츠조선 김소희 기자]KBS2 '사당귀'에서 엄지인이 남현종의 결혼 축의금으로 5만원을 예정하고 있다고 밝혀 전현무와 김숙의 분노를 불러일으킨다.

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KBS 2TV '사장님 귀는 당나귀 귀'(이하 '사당귀')는 일할 맛 나는 일터를 만들기 위한 대한민국 보스들의 자발적인 역지사지, 자아성찰 프로그램. 지난 회 기준 202주 연속 동 시간대 예능 1위를 이어갔다. (닐슨 코리아 기준)

오는 26일(일) 방송되는 '사당귀'에서 엄지인이 "현종이 결혼 축의금으로 5만원을 계획한다"라고 선언해 축의금 논쟁에 불을 지핀다.

남현종은 엄지인의 직속 후배로 매번 방송을 함께 하는 사이. 엄지인은 남현종의 결혼 준비에 앞서 웨딩홀까지 함께 알아 봐줄 정도로 그를 각별히 챙겨왔던 터. 그럼에도 남현종의 축의금은 5만원이라고 밝혀 스튜디오가 들썩인다. 엄지인은 5만원 책정의 이유로 "현종이는 내 결혼식에 안왔다"며 합당한 근거를 제시한다. 이어 엄지인은 "회사내 동료 적정 축의금은 5만원"이라며 암묵적 기준까지 내세운다.

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박명수는 "아무리 그래도 요즘 식대가 기본 10만원부터 시작인데 최소 20만원은 해야한다"며 반박에 나서고, 전현무는 "엄지인은 현종이와 방송 케미가 있으니 30만원은 내야 한다"며 남현종과의 친분을 고려한 타당한 금액을 제시한다. 이에 엄지인은 "우리 회사에서 30만원하는 사람은 본 적이 없다. 30만원하면 '잘못 넣은거 아니냐'라며 전화온다"라며 회사 동료의 적정 축의금 금액에 대해 밝혀 갑론을박을 폭발시킨다.

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이 가운데 김숙이 절친 축의금 기준을 공개해 모두를 화들짝 놀라게 만든다. 김숙은 "절친 축의금은 무조건 천만원이다"라더니 "그러나 내 절친인 송은이, 이영자, 최화정, 최강희가 결혼을 안해서 축의금이 굳어 있다"라며 "은혜를 갚고 싶으니 어서 결혼해라"며 흐믓한 미소를 지어 폭소를 자아낸다고.

축의금 적정 금액을 둘러싼 갑론을박과 엄지인의 '축의금 5만원'에 대한 남현종의 반응은 어땠을지 '사당귀' 본방송에서 확인할 수 있다.

김소희 기자 yaqqol@sportschosun.com

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한편 KBS 2TV '사장님 귀는 당나귀 귀'는 매주 일요일 오후 4시 40분에 방송된다.

김소희 기자 yaqqol@sportschosun.com