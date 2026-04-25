'임신' 김지영, 남편과 '동반샤워' 고백 후 악플..의사도 "스트레스 걱정"

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[스포츠조선 정유나 기자] '하트시그널4' 출신 인플루언서 김지영이 남편과 예능 출연 후 화제를 모은 가운데, 의료진이 온라인 반응에 따른 스트레스를 걱정했다.

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24일 김지영의 유튜브 채널에는 '공포의 임당검사 전후 기록 | 임신 24주 브이로그'라는 제목의 영상이 올라왔다.

영상 속 김지영은 "내일 임당 검사(임신성 당뇨 검사)를 앞두고 있다"며 "공포의 임당 검사라 너무 무섭다"고 긴장된 마음을 드러냈다. 그는 임신 이후 체중이 비교적 빠르게 증가한 편이라며 "이런 경우 임당 확률이 높다는 얘기를 들었다. 초기부터 계속 걱정이 있었다"고 털어놨다.

특히 김지영은 본인이 다낭성 난소증후군을 앓고 있다고 밝히며 "인슐린 조절이 원활하지 않은 상태라 더 불안하다. 운동을 아무리 해도 호르몬 문제라 완전히 막을 수 없다고 하더라"고 설명했다. 이어 "임당이 확진되면 식단 관리부터 생활 전반이 확 바뀐다고 해서 걱정이 크다"고 말했다.

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그는 "임당이 태아에게도 영향을 줄 수 있다고 하니까 더 조심스럽다"며 "그래도 내일은 아기 얼굴도 처음 보는 날이라 설레기도 한다"고 복잡한 감정을 전했다. 초음파 검사를 앞두고 "이 얼굴 그대로 태어난다고 하더라"며 기대감을 드러내기도 했다.

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이후 김지영은 검사 당일 상황도 공유했다. 그는 포도당 75g을 섭취해야 하는 검사 과정에 대해 "너무 달아서 힘들었다. 설탕을 그대로 마시는 느낌이었다"고 솔직하게 말해 눈길을 끌었다.

검사 이후에는 초음파를 통해 태아의 상태를 확인했다. 김지영은 "양수 상태도 좋고 특별한 이상도 없다고 해서 안심했다"며 "아기가 너무 잘 자라고 있다고 하니까 마음이 놓였다"고 안도했다. 의료진 역시 "현재 수치는 안정적인 편"이라고 설명했다.

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또한 의료진은 "지영 씨가 우리 산모들 사이에서 굉장히 핫한 사람인 것 같다. 너무 핫해서 사람들이 시기를 많이 한다"고 말해 눈길을 끌었다. 이는 김지영이 SBS 예능 '동상이몽2-너는 내 운명' 출연 이후 달린 온라인 댓글 반응을 보고, 스트레스를 받을까 걱정한 의사가 건넨 말이었다.

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김지영과 남편은 최근 '동상이몽2-너는 내 운명'에 출연해 신혼 일상을 공개하며 화제를 모았다. 방송에서는 아침을 맞이하는 자연스러운 모습부터 부부의 일상이 고스란히 담겼다.

특히 두 사람은 모닝 뽀뽀로 하루를 시작한 뒤 함께 욕실로 향하는 모습까지 공개돼 시선을 끌었다. 이에 김지영은 "샤워를 항상 같이 한다. 매번 함께 한다"고 밝혀 출연진들을 놀라게 했다.

한편 김지영은 지난 2월 국내 최대 유료 독서모임 커뮤니티인 트레바리 창업자 윤수영과 결혼식을 올렸다. 당초 4월 결혼을 계획했으나 임신 소식을 전하며 결혼 시기를 앞당겼고, 결혼과 임신 소식을 함께 알리며 많은 축하를 받았다.

jyn2011@sportschosun.com