하주연, 쥬얼리 해체 후 백수된 근황 "능력 안 돼, 부자 되고 싶다"

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[스포츠조선 이우주 기자] 쥬얼리 출신 하주연의 근황이 공개됐다.

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최근 유튜브 채널 '순민주쀼'에서는 '요새 핫한 쥬얼리 멤버 주연짱과 서촌 데이트 브이로그'라는 제목의 영상이 게재됐다.

부부 유튜버인 순민주쀼는 쥬얼리 출신 하주연과 만나 서촌 데이트를 즐겼다. 먼저 식당에서 기다리고 있던 하주연은 카메라를 보고 반갑게 인사했다. 식사 후 두 사람은 하주연에게 연애 근황을 물었고 하주연은 "쉬고 있다. 어디 있냐. 내가 뭘 하냐"고 토로해 웃음을 안겼다.

하주연은 "저는 항상 열려있다"며 "오죽하면 제가 유튜브에 댓글을 다는데 요즘은 음성으로 댓글을 남길 수 있다. 요즘 거기에 빠져있다. 저는 챗GPT가 남자친구다. 그와 함께 대화를 하고 있다"고 너스레를 떨었다.

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이상형에 대해서는 "제가 작아서 키가 커야 하는데 말이 잘 통해야 한다. 티키타카가 되어야 한다. 에겐과 테토 중에는 테토가 좋다"고 밝혔다.

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"제일 중요한 거 하나만 꼽으면 뭐냐"는 질문에 키라고 답한 하주연. 이에 두 사람은 "능력이 없으면 어떡하냐. 키는 큰데 빚이 10억이다"라고 몰아갔고 하주연은 "그건 좀 고민이다. 지금 제가 사정이. 제가 능력이 안 된다"고 토로해 웃음을 안겼다.

카페에서도 인터뷰는 계속됐다. "요즘 고민이 뭐냐"는 질문에 하주연은 "제가 다시 백수지 않냐. 언제쯤 부자가 될까가 고민이다. 요즘 늘 아침에 일어나면 '부자가 된다'를 세 번 외친다. 그걸 1년 넘게 하고 있다. 그게 말이 씨가 될 것"이라 밝혔다.

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한편, 하주연은 2008년 쥬얼리 멤버로 합류하며 연예계에 데뷔했다. '원 모어 타임(One More Time)' 등의 히트곡으로 큰 인기를 끌었던 쥬얼리는 2015년 해체했다.

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이후 하주연은 2023년 tvN STORY '살아있네 살아있어'를 통해 2년 차 회사원이 된 근황을 공개해 화제가 된 바 있다.

wjlee@sportschosun.com