혜리 인성 재조명…스태프들 고백 "계약금 포기하고 보너스 줘, 몰디브 포상휴가"

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[스포츠조선 이우주 기자] 걸스데이 혜리의 미담이 공개됐다.

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24일 혜리의 유튜브 채널에서는 '로망이었던 몰디브..드디어 꿈을 이뤘습니다♥'라는 제목의 영상이 게재됐다.

혜리는 스태프들과 로망이었던 몰디브로 여행을 떠났다. 혜리와 함께 호화로운 여행을 즐기던 스태프들은 하나 둘씩 혜리의 미담을 밝혔다. 한 스태프는 "생각하면 눈물날 거 같다. 살짝 울었다"며 "제가 해이여행을 한번도 안 가봤다. 언니가 갑자기 전화해서 '너 여권만들어야겠다'고 하더라. 그래서 만들었는데 알고 보니까 몰디브 포상 휴가였다. 여권 첫 도정이 몰디브"라고 혜리 덕에 이뤄진 여행이라고 밝혔다.

매니저는 "저는 (얘기하려면) 밤새야 한다. 드라마 종방연 때 럭키드로우를 준비하려고 백화점을 같이 갔는데 '어떤 게 좋을 거 같냐'고 물어보셨다"며 "드라마 촬영이 끝나고 차에 탔는데 갑자기 지갑이 있었다. 손이 살짝 떨리더라. 근데 그게 진짜 예쁘다"고 혜리의 또 다른 미담을 밝혔다.

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이어 다른 스태프 역시 "우리는 다 담당 아티스트가 따로 있어서 만약 회사에서 혜리 씨가 나가면 우리는 낙동강 오리알 신세다. 계약 만료 시점이 다가와서 이사님이 저희를 다 부르더라. 그래서 우리는 속으로 '혜리가 나가는구나' 싶었다. 갔는데 갑자기 혜리가 재계약을 했다더라. 근데 재계약 조건으로 계약금을 안 받고 너희한테 보너스를 주는 게 재계약 조건이라 했다. 그래서 우리가 거기서 다 울었다. 그때부터 퇴사를 못하게 됐다"며 눈물을 보였다.

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wjlee@sportschosun.com