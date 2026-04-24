이효리, 요가원 차린 진짜 이유 "이득 많이 봐…수업 중 방귀 많이 뀌어" ('십오야')

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[스포츠조선 이우주 기자] '십오야' 이효리가 요가원을 운영하는 이유를 밝혔다.

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24일 유튜브 채널 '채널십오야'에서는 '난다 긴다 아난다 이효리 선생님의 나마스테 요가 클래스'라는 제목의 영상이 게재됐다.

이효리는 에그이즈커밍 직원들을 위한 요가 클래스를 열었다. 요가 클래스를 마치고는 차담을 하며 직원들과 여러 대화를 나눴다.

한 직원은 "요가할 때 방귀 뀌는 사람 많지 않냐. 그럴 때 어떤 생각이 드시냐"고 물었고 이효리는 "저는 그때 너무 웃기다. 다들 눈감고 있으니까 웃는 소리 안 내려고 저를 꼬집는다. 왜 이렇게 웃긴지 모르겠다"며 웃었다.

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이효리는 "방귀 뀌면 오히려 기분이 좋다. 가스가 나오는구나. 뭐가 순환이 되는구나 싶다"며 "수업이 시작되면 엄마의 마음이 된다. 하나라도 잡아주고 싶고 조금이라도 용기를 주고 싶고 다치지 않게 하고 싶다는 마음이 든다. 뭘 해도 괜찮다"고 밝혔다.

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이에 다른 직원은 "선생님도 수련하시다가 방귀 뀌시냐"고 물었고 이효리는 "저는 수업할 때도 많이 뀐다. 저는 소리 없이 냄새로 가는 쪽이다. 쓱 향을 피우고 티 안 나게 반대쪽으로 걸어간다"고 밝혀 웃음을 안겼다.

요가원을 차린 이유에 대해서는 "요가 덕분에 제 삶에서 혜택을 많이 봤다. 진짜 마음 놓고 터놓고 지낼 수 있는 친구들도 요가를 만났고 제가 좋아하는 차도 그렇고 선생님도 그렇고 여러 가지를 요가로 정말 많은 이득을 봤다. 그래서 요가한테 돌려주고 싶은 마음도 있다"며 "내가 좋은 걸 많이 얻었으니까 나랑 비슷한 고민을 하는 사람들도 요가를 배워서 조금 편안해졌으면 좋겠다는 생각"이라 밝혔다.

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이효리는 "수업을 해야 해서 매일 새벽 5시에 일어난다. 그럼 전날 무조건 10시, 11시에 자야 한다. 그런 저만의 규칙을 만들어놓으니까 정신이 건강하게 유지될 수 있는 느낌"이라 밝혔다.

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wjlee@sportschosun.com