이 멤버 그대로! 박철우 감독 소망대로 됐다…우리카드 '내부 FA' 전원 재계약 [공식발표]

사진제공=우리카드 우리WON

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[스포츠조선 이종서 기자] 우리카드 우리WON이 내부 FA 계약을 모두 완료했다.

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우리카드는 24일 "김영준 박진우 오재성 이상현 등 '내부 FA' 4명 모두와 재계약을 체결했다"고 전했다.

박진우는 보수 총액 4억2200만원(연봉 3억5000만원, 옵션 7200만원)에 사인했다. 우리카드는 "돌아오는 시즌에도 코트 안팎에서 팀의 중심 역할을 수행해 줄 것으로 기대하고 있다"고 설명했다.

이상현은 보수 총액 6억200만원(연봉 5억7000만원, 옵션 3200만원)에 계약했고, 군 복무를 위해 오는 27일 국군체육부대(상무)에 입대할 예정이다.

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오재성은 보수 총액 4억 2200만원(연봉 3억8000만원, 옵션 4200만원), 김영준은 보수 총액 3억 4200만원(연봉 3억 1000만원, 옵션 3200만원)에 각각 계약했다.

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우리카드는 "두 선수가 팀에 잔류하게 되면서 리시브 및 수비 라인의 안정성이 더욱 견고해질 것으로 기대하고 있다"고 밝혔다.

2025~2026시즌을 마치고 대행에서 정식 사령탑으로 선임된 박철우 감독은 FA에 대해 "외부 영입보다도 내부 FA 선수를 모두 잡았으면 좋겠다"고 바람을 내비쳤다. 시즌 막바지 '원팀'으로 팀워크를 보여준 만큼 그 멤버를 유지하고 싶다는 뜻이었다.

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우리카드 배구단은 "내부 FA 전원을 잔류시키며 안정적인 전력을 유지할 수 있게 됐다. 단단한 팀워크를 바탕으로 다음 시즌에는 더 강한 모습을 선보이겠다"며 각오를 밝혔다.

이종서 기자 bellstop@sportschosun.com