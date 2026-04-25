류현진 상대로 홈런에 3안타 경기를?…존경심이 뿌듯함으로 "조금은 성장한 거 같네요"

사진제공=NC 다이노스

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[대전=스포츠조선 이종서 기자] "정말 KBO리그를 대표하는 대선배님이신데…."

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김주원(NC 다이노스)은 24일 대전 한화생명볼파크에서 열린 한화 이글스와의 원정경기에 1번타자 겸 유격수로 선발 출전해 4타수 3안타(1홈런) 1사구 2타점 2득점을 기록했다.

첫 타석부터 벼락같은 홈런이 나왔다. 한화 선발 류현진의 2구 째 커터를 받아쳐 그대로 좌측 담장을 넘겼다. 김주원의 시즌 3호 홈런이자 개인통산 4번째 1회초 선두타자 홈런.

3회초 땅볼로 물러난 김주원은 5회와 7회 각각 안타를 치면서 3안타를 기록했다. 특히 7회에는 주자 3루에서 안타를 치면서 타점을 추가했다. 모두 류현진을 상대로 뽑아낸 안타. 8회초에는 몸 맞는 공으로 출루하며 4출루로 경기를 마쳤다.

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리드오프로서 김주원이 완벽한 역할을 하면서 NC는 7대3으로 승리했다.

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경기를 마친 뒤 김주원은 "경기 전부터 타격코치님과 데이터팀에서 준비를 잘 해주셨다. 그 방향대로 준비를 하고 경기에 임했는데 생각한대로 승부가 들어와 좋은 결과로 이어졌다"고 밝혔다.

홈런 상황에 대해서는 "커터는 변화구라고 생각하면 조금 늦어서 직구 타이밍에 묶어서 친다는 생각으로 접근했다"고 했다.

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류현진은 지난 2경기에서 각각 6이닝과 7이닝을 소화하면서 안타 4개밖에 내주지 않는 등 여전히 뛰어난 기량을 보였다. 이날 경기에서도 6회까지는 2실점 밖에 안하면서 퀄리티스타트를 만들어가기도 했다.

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KBO리그 최고 투수 중 한 명으로 꼽히는 류현진을 그야말로 완벽하게 공략했다. 김주원은 "(류)현진 선배님은 KBO리그를 정말 대표하는 대선배님이시자 좋은 투수다. 그런 선배님을 상대로 이렇게 안타를 많이 친 거 같은데 한편으로는 경기를 잘 준비했다고 생각하고 또 그래도 조금은 성장했다는 생각도 들었다"고 미소를 지었다.

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시즌을 앞두고 월드베이스볼클래식(WBC) 대표팀으로 갔던 김주원은 갑작스럽게 살이 빠진 모습으로 나타났다. 이호준 NC 감독도 깜짝 놀랄 정도로 급격하게 살이 빠졌다. 이로 인해 체력적인 부침을 보이기도 했다.

이제 어느정도 살이 찌기 시작하며 정상 궤도로 몸이 올라오고 있었다. 김주원은 "지난해 90kg로 시즌을 치렀는데 힘도 있고 내가 생각하는대로 퍼포먼스가 잘 나왔던 거 같다. 85㎏까지 빠졌는데 지금은 88㎏ 정도까지 올라왔다"고 했다. 그는 이어 "일단은 잘 챙겨 먹는 수밖에 없었던 것 같다. 영양제도 챙기고 밥도 많이 먹으려고 했다"라며 "많이 회복했다"고 했다.

5회 실책 상황도 돌아봤다. 노바운드와 원바운드가 잘 구별되지 않았던 상황. 일단 1루로 공을 던졌지만, 송구 실책으로 이어졌다. 김주원은 "타구 자체가 애매해서 노바운드로 잡을까 어떻게 할까 고민하면서 머뭇거렸던 거 같다. 일단 숏바운드로 잡았다고 생각해 송구했는데 조금 공을 눌러 던져야하는데 약간 뜬 거 같다"고 이야기했다.

초반 주춤했지만, 최근 10경기에서 타율 3할9푼5리로 타격감이 올라오고 있다. 특히 21~23일 치른 키움전에서는 6안타를 몰아쳤다. 김주원은 "기록적으로 많이 떨어져 있어서 잘 맞는 타구보다 결과가 지금보다 나와야 한다고 생각했다. 다행히 키움전 때 많이 나와서 한결 편한 상태가 됐다. 또 오늘 잘 맞은 타구가 나와 다행"이라고 밝혔다.

대전=이종서 기자 bellstop@sportschosun.com