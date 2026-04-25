'헤드샷' 노시환-'무릎 MRI 검사' 문현빈 선발 출전…"괜찮습니다" [대전 현장]

23일 잠실구장에서 열린 LG와 한화의 경기. 5회초 2사 한화 노시환이 솔로포를 터뜨린 문현빈을 반기고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.04.23/

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[대전=스포츠조선 이종서 기자] "보통 선수 같으면 마음이 약해질텐데…."

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한화 이글스는 25일 대전 한화생명볼파크에서 NC 다이노스와 맞대결을 한다.

아찔했던 부상이 있던 선수가 모두 선발 라인업에 복귀했다.

이날 한화는 황영묵(2루수)-요나단 페라자(우익수)-문현빈(중견수)-노시환(3루수)-강백호(지명타자)-채은성(1루수)-이원석(좌익수)-허인서(포수)-이도윤(유격수) 순으로 선발 라인업을 구성했다.

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문현빈은 지난 23일 잠실 LG전에서 수비 중 왼쪽 무릎에 불편감이 생겼다. 결국 7회 교체돼 나왔다. 경기를 마친 뒤에도 절뚝거릴 정도로 상태는 안 좋아보였다. 일단 의학적으로는 큰 문제가 없었다.

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김경문 한화 감독은 24일 대전 NC전을 앞두고 "MRI도 찍었는데 심하지는 않다더라. 다만, 본인이 약간 불편하다고 하는데 오늘 경기하면서 대타로 나갈 상황이 오면 그때나 준비하려고 한다"고 설명했다. 24일 경기에서 문현빈은 일단 휴식을 취했다.

하루 휴식 후 곧바로 복귀하게 됐다. 김 감독은 "어제도 테이핑을 하고 할 수도 있었지만, 시즌은 길다. 오늘도 테이핑을 하고 어제보다 좀 편해졌으니 나간다"고 했다.

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노시환은 24일 4회말 1사 2루에서 NC 선발투수 커티스 테일러가 던진 직구에 머리 부분을 맞았다. 그라운드에서 한동안 쓰러져있던 노시환은 이내 자리를 털고 일어나서 1루를 밟았다. 이후 경기를 끝까지 소화했다.

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김 감독은 "보통 선수 같으면 본인 스스로 마음이 약해진다. 그래도 아파서 교체되면 분위기가 달라지는데 고맙다"고 했다.

노시환 역시 "괜찮다"고 상태를 전했다.

7일 인천 SSG랜더스필드에서 열린 SSG와 한화의 경기. 타격하고 있는 한화 오재원. 인천=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.04.07/

전날 3번타자로 나왔지만, 잘 맞은 타구가 아웃이 되는 등 아쉬움을 남기며 경기를 마쳤던 '신인' 오재원에 대해서는 "고등학교 때는 이겨낼 수 있는 경우가 많지만, 1군 투수는 공이 더 날카롭다. 또 상대가 약점 분석도 들어온다. 잘될 ??와 안 될 때 컨트롤하는 걸 배우는 시간을 가지면 좋겠다"고 이야기했다.

대전=이종서 기자 bellstop@sportschosun.com