'2026 아시아 이스포츠 대회', 26일까지 진주실내체육관에서 개최

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'2026 아시아 이스포츠 대회' 개막식이 25일 경남 진주시 진주실내체육관에서 열렸다.

3년 만에 한국에서 열리는 이번 대회에는 역대 최다인 7개국 선수들이 참가했으며, 지난 24일 개막해 26일까지 치열한 경쟁을 이어간다.

이날 개막식에는 김재현 문화체육관광부 문화미디어산업실장, 김영만 한국e스포츠협회장, 김명주 경상남도 경제부지사, 조규일 진주시장을 비롯한 주요 인사 및 참가국 협단체 관계자들이 한자리에 모였다. 1900여명의 관람객도 현장에서 함께 했다.

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김재현 문화체육관광부 문화미디어산업실장은 개회사에서 "이번 대회는 2026년 아이치-나고야 아시안게임을 앞둔 시점에서 열리는 만큼 아시아 각국이 e스포츠 경쟁력을 가늠하고 상호 우애를 다짐하는 뜻깊은 전초전이 될 것"이라며, "앞으로도 지역 ㄷ스포츠 기반 시설을 지속적으로 확충하고, 지역과 함께 성장하는 e스포츠 생태계를 조성하겠다"고 말했다.

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박완수 경상남도지사는 영상을 통해 "경상남도는 e스포츠를 미래 성장을 이끌 핵심 동력으로 육성해 나갈 것"이라며, "이번 대회를 계기로 경상남도가 아시아 e스포츠 중심지로 도약하는 뜻깊은 출발점이 되길 기대한다"고 전했다.

마지막으로 조규일 진주시장은 축사를 전하며 "진주는 오랜 역사와 풍부한 문화유산을 지닌 도시다. 이러한 기반 위에 개최되는 2026 ECA는 전통과 현대, 문화와 스포츠가 어우러진 새로운 문화 페스티벌로 자리매김 할 것"이라고 말했다.

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지난 2021년 서울, 2023년 여수 대회 이후 중국과 베트남을 거쳐 3년 만에 다시 대한민국에서 열리는 이번 ECA는 대한민국, 중국, 일본, 베트남, 태국, 필리핀, 몽골 등 7개국 선수단 120여 명이 참가했다. 종목은 아시안게임 채택 종목을 중심으로 구성됐으며, 대전격투 부문 3개 종목('스트리트 파이터 6', '철권 8', '더 킹 오브 파이터즈 XV')을 비롯해 '배틀그라운드 모바일', '이터널 리턴', '이풋볼' 시리즈(PC/모바일) 등 6개 정식 종목과 시범종목 '스테핀'을 포함한 총 7개 종목이 선정됐다.

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2026 ECA 대회 첫날인 24일 대한민국은 대전격투 종목 종합 2위, '이풋볼' 종목 종합 5위, '스테핀' 종목 조별예선 1위 등을 기록하며 총 500포인트를 획득해 종합 우승 경쟁을 이어가고 있다. 종합 우승 국가는 각 종목별 순위에 따른 포인트를 합산해 결정되며, 최종 1위 국가에는 우승 트로피와 상금이 수여된다. 총 상금은 4750만 원 규모다.

한편 ECA 대회 기간 동안 진주실내체육관 일대에서는 협회와 경상남도, 진주시가 마련한 체험존, 팝업 스토어, 코스프레 퍼레이드 등 다양한 부대행사가 진행된다. 대회 개막에 앞서 23일에는 각국 선수단을 환영하는 행사가 열렸으며, 대회 기간 중에는 한복 체험, 김시민호 탑승, 남강유등전시관 관람 등 전 세계 국가대표 선수단이 지역 전통문화를 경험할 수 있는 프로그램도 운영됐다.

대회는 무료로 관람 가능하며, 전 종목은 협회 공식 미디어 파트너인 디즈니+에서 생중계 된다. 일부 종목은 협회 공식 유튜브와 SOOP 채널에서도 생중계 되고, '이터널 리턴' 종목은 님블뉴런 공식 SOOP과 치지직 채널에서도 시청할 수 있다.

남정석 기자 bluesky@sportschosun.com