정지선 子, 13살인데 "초등생이 이렇게 돈 써도 돼?"...한달 29만원 과소비 논쟁

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[스포츠조선 김수현기자] KBS2 '사당귀'에서 정지선 셰프가 13세인 아들 우형의 한달 지출 29만원에 깜짝 놀란다.

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KBS 2TV '사장님 귀는 당나귀 귀'(연출 최승희/이하 '사당귀')는 일할 맛 나는 일터를 만들기 위한 대한민국 보스들의 자발적인 역지사지, 자아성찰 프로그램. 지난 회 기준 202주 연속 동 시간대 예능 1위를 이어갔다. (닐슨 코리아 기준)

오늘(26일) 방송되는 '사당귀' 354회에서 우형은 "요즘 돈을 너무 많이 써 큰일"이라며 "지난 한달간 29만원을 썼다"고 밝혀 정지선의 두 눈을 휘둥그레지게 한다.

정지선은 "네가 돈을 쓸 데가 어디 있지?"라고 말한 후 우형의 용돈이 5만원인데 30만원을 소비하는 것에 의문을 제기한다.

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이에 우형은 "아빠가 주식 하는 걸 옆에서 보면서 배우고 있다"라며 명절 용돈과 주식 수익으로 지출 구멍을 메꾸고 있다고 밝혀 정지선의 분노 게이지를 상승시킨다.

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돈을 어디에 쓰는지도 모르고 소비하는 우형의 경제 관념에 정지선이 "초등학생이 월 30만원 지출하는 건 과소비"라고 일침을 가하자 우형은 "30만원 아니고 29만원 썼는데요"라고 반항(?)한다. 정지선은 "29만원이나 30만원이나 똑같다"라며 두 눈을 부릅뜨며 기강 잡기에 나선다.

이어 두 사람은 '초등학생 한 달 용돈 적정금액'을 주제로 팽팽하게 대립한다고. '한달 5만원'을 주장하는 정지선과 '한달 20만원'을 주장하는 우형 사이에 불꽃 튀는 설전이 펼쳐진 가운데, 정지선이 사춘기에 들어선 13세 아들 우형의 소비습관을 고칠수 있을지 '사당귀' 본방송에서 공개된다.

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한편 KBS 2TV '사장님 귀는 당나귀 귀'는 매주 일요일 오후 4시 40분에 방송된다.

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shyun@sportschosun.com