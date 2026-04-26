‘20분 심정지’ 김수용, 피어싱으로 ‘귓불 주름’ 효과 봤나 “현재 다섯 개..더 늘릴 것”

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 박아람 기자] 코미디언 김수용이 피어싱을 더 늘리겠다고 밝혀 눈길을 끌었다.

Advertisement

26일 채널 '조동아리'에는 '시즌1은 여기까지입니다ㅣ시즌2로 돌아오겠습니다... 꼭...'이라는 제목의 영상이 게재됐다.

이날 영상에서 김용만, 지석진, 김수용은 프로그램 시즌1 종료 소감을 나눴다.

김수용은 "시즌2를 하게 된다면 더 많은 피어싱으로 찾아오겠다"며 "현재 귀에 피어싱이 5개다"라고 말했다. 이에 김용만은 "그 사이 또 늘었다"며 촬영 때 마다 증가되는 피어싱에 놀라움을 드러냈다.

Advertisement

김용만은 "생각보다 시즌1이 잘돼서 웃으면서 마무리할 수 있어 고맙다"며 "조용히 끝날 줄 알았는데 이렇게 '뻑적지근한' 종영 파티를 할 줄 몰랐다"고 소감을 전했다. 지석진 역시 "끝난다고 하니 먹먹하다"며 "시즌2로 다시 만날 때까지 기다려 달라"고 말했다.

Advertisement

앞서 김수용은 피어싱을 하게 된 이유에 대해서도 밝힌 바 있다. 그는 "귓볼 주름이 심근경색 전조증상이라는 루머를 많이 들어서 없애고 싶었다"며 "피어싱을 하면 펴질 것 같아 시작했다. 효과가 있으면 반대쪽도 할 생각"이라고 설명했다.

한편 김수용은 지난해 11월 가평에서 유튜브 콘텐츠 촬영 중 급성 심근경색으로 쓰러져 병원으로 긴급 이송됐다. 당시 약 20분간 심정지 상태에 빠졌으나, 현장에 있던 배우 임형준과 김숙, 매니저 등의 신속한 대응으로 골든타임을 확보했고, 이후 이송 중 의식을 회복한 것으로 알려졌다.

Advertisement

tokkig@sportschosun.com