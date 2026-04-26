키키 키야, 예능에서 무슨짓 했길래! 신동엽 "예능계 씹어먹을것"

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[스포츠조선 백지은 기자] '젠지미(Gen Z美)' 그룹 키키(KiiiKiii) 키야가 독보적인 예능감과 음악 역량을 가감 없이 드러냈다.

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키야는 지난 25일 방송된 tvN '놀라운 토요일'(이하 '놀토')에 출연해 '제2회 보석함 특집'을 꾸몄다.

이날 키야는 오드리 헵번을 연상시키는 비주얼로 등장해 눈길을 끌었고, 키키의 히트곡 댄스 메들리를 선보이며 분위기를 끌어 올렸다. 이어 자신을 "키키의 막내이자 '놀토'의 막내"라고 소개한 뒤, 태연을 향해 "예쁜 사람은 다 언니"라고 말하며 타고난 센스를 드러냈다.

키야는 자신을 '놀토 키즈'라고 밝혔고, "어릴 때부터 보면서 자란 프로그램이다. 학교에서 초성 퀴즈도 유행했었다"고 전하며 "기억이 시작될 때부터 '놀토'가 함께 시작됐다"고 덧붙여 패널들의 호응을 자아냈다.

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또한 "정답을 주워 먹는 법을 야무지게 배웠다. 젊음의 패기를 보여주겠다"는 포부를 밝히며 활약을 예고했다. 이어 키야는 신동엽의 '엽이엽이' 팀원이 되어 '여섯이 한 마음' 게임에 나섰다. 순발력과 눈치로 모르는 노래 제목을 맞히거나 팀원들에게 춤으로 설명해 주는 등 에이스의 면모를 보였고, 남다른 리액션으로 이목을 집중시켰다.

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특히 정답을 헷갈려하는 팀원들을 위해 자리를 바꿔가며 정답을 유추할 수 있도록 전략을 짰고, 이에 신동엽은 키야에게 "점점 성장해서 예능계를 씹어 먹을 것"이라며 놀라움을 표하기도 했다.

그런가 하면, 고난도의 음악 퀴즈로 난관에 봉착한 키야는 오히려 원샷을 즐기며 '꼴듣찬' 찬스의 주인공이 되었고, 결국 결정적인 단어를 캐치해내며 정답 맞히기에 성공했다.

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뿐만 아니라, 키야는 초성 퀴즈 정답을 맞힌 뒤 이영지의 '스몰 걸'을 라이브로 펼쳤고, 독보적인 음색을 뽐내 "아이돌 하려고 태어난 사람같다"는 극찬을 받기도 했다. 방송 말미 키야는 "멤버들 없이 혼자 예능을 하는 건 처음인데 너무 재밌게 하고 가는 것 같다. 앞으로도 좋은 모습 많이 보여드릴 테니 많은 관심과 사랑 부탁드린다"고 소감을 전했다.

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키야가 속한 키키는 오는 5월 16일과 17일 양일간 데뷔 첫 팬 콘서트 '키키 페스티벌'을 열고 팬들과 만난다.

백지은 기자 silk781220@sportschosun.com