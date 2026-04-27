옥택연, '비공개 결혼식' 사진 유출 논란..♥신부 얼굴까지 퍼졌다

사진=온라인 커뮤니티

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[스포츠조선 정유나 기자] 그룹 2PM 멤버이자 배우 옥택연의 비공개 결혼식 현장으로 추정되는 사진이 온라인을 통해 확산되면서 사생활 침해 논란이 일고 있다.

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옥택연은 지난 24일 서울 중구 장충동 신라호텔 영빈관에서 4세 연하의 비연예인 연인과 결혼식을 올렸다. 두 사람은 약 10년간 교제해 온 것으로 알려졌으며, 신부가 비연예인인 점을 고려해 양가 가족과 친인척, 가까운 지인들만 참석한 가운데 예식은 철저히 비공개로 진행됐다.

하지만 예식 이후 중국 SNS와 온라인 커뮤니티를 중심으로 결혼식 장면으로 보이는 사진이 빠르게 퍼지며 논란이 불거졌다. 일부 게시물에는 신라호텔에 투숙 중이던 관광객이 객실 창문 밖으로 보이는 장면을 촬영해 올렸다는 주장도 포함됐다. 해당 글에는 "호텔에 체크인한 뒤 창밖을 보니 결혼식이 보였고, 알고 보니 옥택연의 결혼식이었다"는 내용이 담긴 것으로 전해졌다.

결혼식이 비연예인 신부의 신상 보호를 위해 비공개로 진행된 만큼, 현장 사진과 장면이 동의 없이 유출된 것은 사생활 침해라는 비판이 제기된다.

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한편 옥택연의 결혼식 사회는 같은 그룹 2PM 멤버 황찬성이 맡았으며, 다른 멤버들도 축가를 부르며 자리를 빛냈다. 이로써 옥택연은 2022년 먼저 결혼한 황찬성에 이어 팀 내 두 번째 기혼자가 됐다.

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jyn2011@sportschosun.com