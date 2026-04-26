신동엽, '서울대 딸' 주량 23잔 깜짝 "술자리 다 챙기고 택시 태워 보내"

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 정유나 기자] '미우새' 신동엽이 서울대에 재학 중인 딸의 주량을 언급했다.

Advertisement

26일 방송된 SBS '미운 우리 새끼'에서는 스페셜 MC로 배우 차태현이 출연했다.

이날 차태현은 첫째 수찬 군이 스무살이 됐다며 "수찬이가 예전에는 대화가 별로 없었는데 확실히 스무 살이 되니까 편해지긴 했다. 아들이 스무 살 되면 같이 술 먹을 생각을 했는데, 가끔 한두 잔 먹는다. 그럼 확실히 얘기도 많이 하게 된다"고 밝혔다.

이에 신동엽도 서울대에 다니고 있는 딸 지효 양을 언급해 눈길을 끌었다.

Advertisement

신동엽은 "저도 딸이 대학 간 다음에는 되게 편해졌다. 학교에서 모임이 많은데 술을 꽤 마시는 것 같더라. 잘 마시는 것 같아서 한번은 '얼마나 마셨어?' 물어봤더니 핸드폰을 보여주더라. 1부터 23까지 쓰여 있었다. 소주 한 잔 마실 때마다 주량을 재려고 적었다고 하더라"면서 "나중에 친구들, 선배들 다 챙겨서 택시 태워 보내고 왔다더라"라고 밝혀 놀라움을 안겼다.

Advertisement

한편 신동엽은 지난 2006년 선혜윤PD와 결혼했으며 슬하에 1남 1녀를 뒀다. 선화예중과 선화예고를 거친 '발레 엘리트' 딸 지효 양은 올해 서울대 사범대학 체육교육과 무용부에 합격해 화제를 모았다. 이로써 서울대 독어교육학과를 졸업한 모친 선혜윤PD의 사범대 후배가 됐다.

jyn2011@sportschosun.com