'이혼·암 투병' 홍진경, 15년 만에 이소라와 눈물 재회 "항암 6번, 삶 포기하고 싶었다"

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[스포츠조선 이지현 기자] 모델 겸 방송인 이소라와 홍진경이 15년 동안 만나지 않았던 이유를 밝혔다.

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26일 첫 방송된 MBC '소라와 진경'에서는 이소라와 홍진경이 오랜 공백을 깨고 서로를 마주했다.

이날 홍진경은 "다들 아시는 분도 계시지만 친한 언니들 모임이 있었다. 돌아가신 (최)진실 언니도 계시고 영자 언니, 정화 언니, 소라 언니, 그리고 거기 선희 언니, 막내 저까지 이렇게 자주 모였다"면서 "그냥 저희가 다들 큰일들을 많이 겪으면서 다들 지치기도 했고. 사이가 안 좋거나 나쁜 일이 있던 건 아닌데 그 후에 우리에게 많은 아픔이 있었기 때문에, 뭐 때문인지 모르지만 그냥 그렇게 멀어졌던 것 같다"고 털어 놓았다.

이소라 역시 "그때는 우리가 다 좀 힘든 시간이 있었다. '나 여기서 조금 나오고 싶다' 그럴 때였다"고 이야기했다.

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이어 홍진경과 15년 만에 만남을 생각하며, "일단은 약간 짠하지 않을까? 중간에 우리가 잃어버린 시간동안 각자 무슨 일을 했을까"라며 "울 수도 있다"고. 홍진경도 "서로 연락처도 모르고, SNS로 인사할 수도 있는데 안예 없었다"고 했다.

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한편 이소라는 15년 동안 싱글인 언니들과 달리 다사다난 한 홍진경에 대견하면서도 애틋한 감정을 드러냈다. 이에 홍진경은 "15년 동안 결혼도 하고, 아이도 낳고, 암 투병도 하고, 이혼도 했다"면서 "항암을 6번 했다"고 밝혔다.

'난소암' 선고를 받았던 홍진경은 "항암은 첫 번째랑 마지막이 제일 쉽다"면서 "중간에 세 번째, 네 번째가 제일 힘들어서 삶을 포기하고 싶었다"고 털어 놓았다. 하지만 "지금은 건강하다. 완치했다"고 하자, 이소라는 "너무 애썼다 진경아"라고 다독였다.

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그런가 하면, 이소라는 고 최진실의 자녀인 환희와 준희를 묵묵히 챙겨온 홍진경에 대해서도 운을 뗐다. "어떤 마음이었니?"라고 묻는 말에, 홍진경은 "저도 그렇게 자주 만나거나 많이 챙기지는 못하지만, 처음부터 꾸준히 하자는 생각은 했다"면서 "늘 옆에 꾸준히 있으려고 했다. 무슨 일이 있으면 늘 나한테 올 수 있게"라고 담담하게 털어놔 눈길을 끌었다.

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olzllovely@sportschosun.com